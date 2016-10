Lanzan alerta de posible terremoto en el sur de California

Luego de que un enjambre sismico ha afectado el área de Salton Sea, las autoridades lanzaron la advertencia sobre la posibilidad de un terremoto en el sur de California.

De acuerdo a CBS News, Oficina de Servicios de Emergencia (OES por sus siglás en inglés), emitió una advertencia a los residentes de los condados de Ventura, San Diego, San Bernardino, Riverside, Orange, Los Angeles, Kern e Imperial, de que hay posibilidad de que haya un evento sísmico ‘mayor’ de acá hasta el 4 de octubre.

Según a un reporte de sismólogos de U.S. Geological Survey (USGS) se han registrado más de 140 temblores en un área que se ubica al norte de San Diego.

Hey California friends: please make sure your emergency kits are in order and you’ve stocked up on food and water: https://t.co/1AUaVXFMYc

“San Diego es una zona altamente sismíca. Siempre debemos estar listos y no bajar la guardia”, dijo Mark Ghilarducci, director de OES.

Un grupo de científicos, según CBS News, está preocupado de que la actividad pueda, potencialmente, afectar las fallas de San Andrés y San Jacinto.

El temor de acuerdo a USGS es que ocurra un terremoto que supere los 7 grados.

Esta advertencia contrasta con varios tuits de la sismóloga, Lucy Jones, quien considera que el riesgo de un evento mayor en los próximos días, está descartado.

.@GSlifeguards @CanogaParkNC No. My “increased risk is mostly gone” is NOT “no threat”. S. San Andreas is most likely big EQ at 2%/yr

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) 30 de septiembre de 2016