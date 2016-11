Lady Di, de princesa a ¿primera dama de EE.UU?

De princesa de Gales, a primera dama de los Estados Unidos. Si no hubiera muerto en París aquel 31 de agosto de 1997, Lady Di estaría a punto de convertirse en la primera dama de Estados Unidos… claro, si ella le hubiera hecho caso a Donald Trump.

Y es que en un extenso artículo, el Daily Mail recuerda que el presidente electo de Estados Unidos cortejó durante un tiempo a la princesa de Gales, sin obtener una respuesta afirmativa de su parte.

Según el artículo, el magnate republicano quedó deslumbrado con la elegancia y la belleza de Diana en una gala benéfica en el Hotel Hilton de Manhattan. “Aquellos que estuvieron allí, todavía recuerdan cuán deslumbrante estaba Diana esa noche. Llevaba pendientes de diamantes y pendientes de perlas y un vestido de terciopelo seductoramente escotado”.

Esa noche estaban presentes unos 900 de los hombres más poderosos de Nueva York, para una brillante cena de caridad de 1,000 dólares por plato. Era diciembre de 1995, y el destino había colocado a Donald Trump en la mesa de la princesa, aunque también estaba presente su segunda esposa, Marla.

Diana lo había saludado a él y a otros donantes importantes antes en la recepción. Ella ya había visto al magnate varias veces, en su mayoría en galas de caridad, pero no lo conocía bien, aunque le había ofrecido afiliación gratuita a su club de campo de Florida, Mar-a-lago, una oferta que ella rechazó.

Estaba muy consciente de su reputación con las mujeres, aunque nunca le había insinuado algo. Por su parte, Trump había observado las cualidades de Diana con todo detalle.

Como él escribió en su libro, The Art Of The Comeback, publicado en noviembre de 1997 a tres meses de la muerte de Diana: “No pude evitar notar cómo movía a la gente. Ella iluminó la habitación. Su encanto. Su presencia. Era una auténtica princesa, una mujer de ensueño”.

Totalmente ajena a los sentimientos de él, uno puede imaginar la sorpresa de Diana cuando recibió una enorme canasta de flores de parte de Trump, poco después de que ella y el príncipe Carlos se divorciaron en julio de 1996, a seis meses de la cena en Manhattan.

Eran por su cumpleaños número 35. Es evidente que el multimillonario estaba haciendo una excepción en su máxima de vestidor de que las mujeres “van de salida” una vez que alcanzan la edad de 35 años.

Sin embargo, esta semana se recordó cómo Trump habló de ella con un poco menos de respeto de lo que mostró en el libro, dos meses después de que Diana murió en ese accidente automovilístico en París.

En ese momento fue invitado a un programa de radio estadounidense presentado por el DJ Howard Stern y se jactó al aire al decir que “podría y hubiera” dormido con Diana.

Trump no había platicado gran cosa con Diana esa noche en Nueva York. De hecho, la única persona que Diana realmente esperaba encontrar no apareció.

En esa época John F. Kennedy Jr., hijo del célebre presidente asesinado, a sus 35 años era el soltero más cotizado del mundo. Kennedy Jr. dijo más tarde que “se perdió un regalo”.

En cuanto a Trump, sus comentarios en la gala del Hilton se concentran en una expresión de su admiración, por la forma en que Diana manejó a una mujer que interrumpió su discurso.

Sucedió cuando la princesa estaba hablando de personas necesitadas, especialmente referencias a padres con pequeños, cuando una mujer de mediana edad gritó: “¿Dónde están tus hijos, Diana?”

-¡En la escuela! -replicó la princesa, y ella continuó sin problemas.

Trump, de 49 años, vio con aprobación la forma en que Diana había manejado la difícil situación. Estaba impresionado y añadió algo amenazador para quien interrumpió el mensaje de la princesa: -Me hubiera gustado cruzar una palabra con esa mujer.

Sin duda le habría gustado haber tenido más que unas pocas palabras con la princesa, que esa noche estaba sentada entre dos de las figuras más respetadas de Estados Unidos: el veterano estadista Henry Kissinger y Colin Powell, el general de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos, quien más tarde se convertiría en secretario de Estado del presidente George W. Bush.

Trump claramente suponía que podía tener una oportunidad. Después de todo, la princesa se había separado del príncipe de Gales hacía más de tres años y había disfrutado de la compañía de otro millonario estadounidense.

Él era Theodore ‘Teddy’ Forstmann, pionero de la equidad privada, filántropo, legendario entre las mujeres y también uno de los hombres más ricos en América. Ella pasó tiempo con él, esquiando en Colorado, jugando tenis en Martha’s Vineyard, la isla exclusiva de Massachusetts, y pidiendo prestado su jet Gulfstream V de ultra lujo para volar desde Nueva York a Washington.

Cómo envidiaba Trump a Forstmann. No sólo porque era muchas veces más rico que él, sino porque, al hablar casualmente de sus conquistas femeninas, siempre incluyó a la princesa Diana en una lista que también incluía a la actriz Elizabeth Hurley y a la ex esposa glamorosa de Salman Rushdie, Padma Lakshmi.

Pero Trump hizo “su lucha” con Diana, a quien le envió a su apartamento en el palacio de Kensington un enorme ramo de flores mezcladas. Continuaron llegando cada semana durante los próximos tres años, ya que seguían siendo amigos.

Pero Diana no vio a Trump de la misma manera que vio a Teddy Forstmann. Y entonces sus flores se detuvieron. Al no tener ningún estímulo, Trump simplemente se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo.

Entonces Diana conoció a alguien más, alguien sin un jet privado, con poco dinero y sin siquiera una casa propia. Era cirujano del corazón y pulmón en el Hospital Brompton de Londres. Era el hombre perfecto para ella, por quien se hubiera mudado hasta Pakistán si él se lo hubiera pedido, mas sin embargo fue él mismo quien le pidió que dejaran de verse.

Con el tiempo, Lady Di comenzó a salir con otro multimillonario, Dodi Al Fayed, al lado de quien pasó sus últimos días e incluso hasta el último suspiro, pues murieron juntos en aquél trágico accidente en París.

Ahora Hasnat Khan es un consultor de cirujano cardíaco, salvando vidas en todo el mundo. John Kennedy Jr. tenía sólo 38 años cuando murió, junto con su esposa, en un accidente de avión en 1999. Teddy Forstmann murió en 2011, aún soltero, de 71 años. Y Donald Trump se prepara para entrar en la Casa Blanca con su tercera esposa en enero.