La campaña de Trump rechaza un artículo del Ku Klux Klan que alaba al magnate

La campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, rechazó hoy un artículo de un periódico vinculado al grupo racista Ku Klux Klan (KKK) que alaba al magnate inmobiliario, a seis días de las elecciones.

El diario “The Crusader” publica en su última edición trimestral un artículo en portada y a toda página titulado “Hacer a EEUU grande de nuevo”, el lema electoral de Trump, junto a una foto del multimillonario neoyorquino en el centro.

“¡Hacer a EEUU grande de nuevo! Es el eslogan que Donald Trump ha usado repetidamente en su campaña para la Presidencia”, escribe el pastor Thomas Robb en el rotativo de 12 páginas, que se define como “la principal voz de la resistencia blanca”.

“¿Pero puede eso suceder? ¿Puede EEUU realmente ser grande de nuevo. Esto es lo que sabremos pronto”, asegura Robb, director nacional de los “Caballeros del Ku Klux Klan”, unas de las mayores organizaciones del país asociada al KKK.

“EEUU fue fundada como una República Cristiana Blanca. Y, como República Cristiana Blanca, se hizo grande”, agrega el pastor.

En un comunicado, la campaña del candidato republicano se apresuró hoy a condenar el artículo, al subrayar que “el señor Trump y la campaña denuncian el odio en cualquier forma”.

“Esta publicación es repulsiva y sus opiniones no representan a las decenas de millones de estadounidenses que se está uniendo a nuestra campaña”, agregó el comunicado.

Algunos medios estadounidenses han interpretado el texto como el apoyo oficial del KKK a la candidatura presidencial del magnate, si bien Robb negó ese extremo.

“En general, nos gustan sus opiniones nacionalistas y sus palabras sobre el cierre de la frontera a los extranjeros ilegales. No es un apoyo (a la candidatura de Trump) porque, como cualquiera, hay cosas con las que no estás de acuerdo”, declaró el pastor al diario The Washington Post.

El pasado febrero, el multimillonario neoyorquino causó polémica por no condenar el respaldo a su campaña del exlíder del KKK David Duke, después de que el periodista de la cadena CNN Jake Tupper le preguntara hasta en tres ocasiones si rechazaba ese apoyo.

En la entrevista, Trump argumentó no saber nada ni sobre David Duke ni sobre los supremacistas blancos.