Justicia aconsejó al FBI no alertar al Congreso

El Departamento de Justicia pidió al FBI que no alertara al Congreso sobre el descubrimiento inesperado de correos electrónicos posiblemente relacionados con su investigación del servidor privado de Hillary Clinton, dada la proximidad de las elecciones presidenciales y la posibilidad de que tuviera consecuencias políticas, dijo un funcionario del gobierno.

Funcionarios de Justicia alertados sobre la intención del FBI de notificar al Congreso sobre el descubrimiento expresaron el temor de que la medida fuera incongruente con los protocolos del departamento diseñados para evitar la apariencia de intromisión en los comicios.

En una aparente divergencia de los deseos de los principales directivos de Justicia, el director del FBI, James Comey, actuó de manera independiente al enviar a varios congresistas una carta acerca de los correos el viernes, dijo la fuente, que habló bajo la condición de no ser identificada por tratarse de asuntos internos.

La decisión de Comey podría dar lugar a una división entre el jefe del FBI, que ha cumplido funciones bajo presidentes tanto demócratas como republicanos, y el Departamento de Justicia. Y le da argumentos al candidato republicano Donald Trump.

Hablando en un acto en Phoenix, Arizona, ante una multitud que prorrumpió en cánticos de “¡Que la encierren!” ante cada mención del nombre de Clinton, el magnate inmobiliario acusó a Justicia de hacer todo lo posible para proteger a la candidata demócrata, un nuevo ejemplo de lo que según él es un “sistema amañado”.

“Ahora se informa que el Departamento de Justicia se pelea con el FBI. Eso es porque el Departamento de Justicia hace todo lo posible por proteger las actividades criminales de Hillary Clinton”, dijo Trump, que no presentó pruebas de su afirmación.

No estaba claro en principio de qué trataban los correos o si tenían alguna relación con la investigación. Ni estaba claro cuándo los agentes finalizarían el procesamiento de los correos. Comey no dio seguridades de que ello sucedería antes de la jornada electoral del 8 de noviembre.

Los correos estaban en un computadora incautada durante una investigación por sexting del ex congresista neoyorquino Anthony Wiener, esposo separado de Huma Abedin, una de las colaboradoras más estrechas de Clinton.

Una persona allegada de la investigación, que habló bajo la condición de no ser identificada por no estar autorizada a hablar del asunto públicamente, dijo que la computadora en el centro de la nueva investigación pertenece a Wiener y no la compartía con Abedin.