Joven mata a su padre y luego hiere a 3 en escuela

Un adolescente mató a su padre en su casa el miércoles para luego dirigirse a una escuela primaria cercana de Carolina del Sur, donde hirió de bala a dos estudiantes y una maestra, informaron las autoridades.

El joven fue aprehendido en cuestión de minutos tras los disparos registrados en la escuela en este poblado rural ubicado a unos 177 kilómetros (110 millas) al noreste de Atlanta. Uno de los alumnos recibió un balazo en una pierna y el otro en un pie, dijo el capitán Garland Major, de la policía del condado Anderson.

Los dos alumnos son varones. La maestra fue herida en un hombro.

Antes de efectuar los disparos en la primaria Townville alrededor de la 1:45 p.m., el adolescente mató a balazos a su padre de 47 años, Jeffrey Osborne, en su casa a unos 3 kilómetros (2 millas) de la escuela, indicaron las autoridades.

“Estamos desolados por este acto de violencia sin sentido”, dijo Joanne Avery, supervisora del 4to distrito escolar del condado Anderson. La funcionaria canceló las clases el resto de la semana.

Las autoridades no dieron una explicación sobre el móvil del ataque. Dijeron desconocer si el agresor iba tras los dos estudiantes y la maestra.

“Esta es una zona rural”, dijo Brandi Pierce, madre de un alumno de sexto grado, a The Associated Press al tiempo que rompía en llanto. “Este tipo de cosas no pasan en áreas rurales. Simplemente no existen aquí”.