Jorge Ramos se ‘revela’ contra Trump y le hace ‘aclaración’ (VIDEOS)

A Jorge Ramos el episodio con el preiodista de CNN y Donald Trump, durante la primera conferencia de prensa del presidente electo, le trajo malos recuerdos.

Y es que afirma el conductor mexicano que el magnate no ha “entendido” que él, no es el jefe de los periodistas. “En su última conferencia de prensa Donald Trump atacó a un periodista que quería hacerle una pregunta. Sí, dentro de muy poco, Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero lo que Trump no entiende es que, para nosotros los periodistas, él no es nuestro jefe”, escribió en su columna, la cual aparece en los periódicos más importantes de Estados Unidos y México.

Como se recordará durante la conferencia de prensa en Nueva York, el corresponsal de CNN, Jim Acosta, trató de hacerle una pregunta a Trump, relacionada con un controversial informe de inteligencia que había recibido Trump y que destaca la interferencia de Rusia en la pasada elección presidencial, sin embarg0 el mandatario no lo dejó preguntar.

“Tú no. Tu empresa es terrible”, le dijo Trump, sin embargo el reportero cubano-americano le reclamó. “Usted está atacando a nuestra organización de noticias. ¿Nos puede dar la oportunidad de hacerle una pregunta?”, explica Ramos.

Pero a pesar de todo Trump no cedió y no le permirtió continuar. Incluso le dijo que su medio daba “noticias falsas”.

Ramos asegura en su escrito que después de ese incidente se oyeron unos aplausos, supuestamente de parte de los empleados y asesores de Trump. “Ese gesto servil me recordó tanto al fallecido dictadorcillo venezolano, Hugo Chávez, quien llevaba a sus simpatizantes a las entrevistas para que se rieran de sus chistes, para abuchear las preguntas incómodas de los reporteros y para aplaudir sus respuestas. Hay tantas cosas de Trump que me recuerdan a Chávez”, afirma.

Jorge Ramos agrega que tras el intento de Acosta de hacer la pregunta, vino la amenaza, “Acosta denunció por televisión que Sean Spicer, quien será el nuevo vocero de la Casa Blanca, le advirtió que “si volvía a hacer eso otra vez, sería expulsado de la conferencia de prensa”.



Para el periodista hispano Acosta hizo lo correcto, “lo apoyo totalmente. Eso es lo que hacen los reporteros: preguntan (aunque no les quieran contestar). A mí me ocurrió algo parecido”.

El conductor de Univisión recordó que en agosto del 2015, después de que Trump acusara “falsamente a los inmigrantes mexicanos de ser criminales y violadores, y tras anunciar su plan de un muro en la frontera con México- yo también tenía muchas preguntas para Trump. Le pedí una entrevista y, en cambio, publicó mi celular por internet”.

Contó que después de eso se presentó en una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa. “Levanté la mano, me paré y comencé a hacer mi pregunta. A Trump eso no le gustó. Me mandó a callar y sentar. No le hice caso. “Regrésate a Univisión”, me dijo, y luego envió a un guardaespaldas para expulsarme del salón. (Poco después acepté regresar a la conferencia con la condición de que me dejaran preguntar y así fue)”.



Para Ramos Trump tiene un grave problema con los reporteros latinos. “A mí me expulsó por la fuerza de una conferencia de prensa. A Acosta (de ascendencia hispana) le prohibió hacerle preguntas y un asistente lo amenazó. Y durante la campaña insultó a Tom Llamas de ABC News -le llamó sinvergüenza o sleaze en inglés- por sus agudos reportajes sobre supuestas donaciones que había hecho Trump. Al final, es un honor que Trump te critique públicamente; su enojo refleja que te estás acercando a la verdad. Tiene la piel muy finita”, dice.

Y casi para finalizar en su columna Jorge Ramos remata diciendo tajante, “Trump no es mi jefe. En Univisión tengo la suerte de tener un par de jefes extraordinarios que me dan absoluta libertad. Además, los dueños de la empresa para la que trabajo hace más de 30 años jamás me han dicho qué decir. Pero mi responsabilidad más importante es con la gente que me ve y me oye. Con ellos estoy obligado a ser independiente y a decirles la verdad. Siempre. Ellos son mis verdaderos jefes. No Trump”.

Por último Jorge Ramos afirma que Trump se equivoca “si cree que él puede censurar o amenazar, como lo haría cualquier caudillo latinoamericano, e imponer limitaciones a los periodistas en Estados Unidos”.

Ramos le deja en claro a Trump que los reporteros en Estados Unidos tienen la libertad y el derecho de preguntar lo que quieran. “No hay pregunta prohibida. Ni tonta. Y si Trump evita a un reportero o evade un tema, este es mi consejo para cualquier periodista: no le hagas caso a Trump y pregunta. Como lo hicieron Tom Llamas y Jim Acosta. Lo peor que te puede pasar es que te ataque, te insulte o te expulse del lugar. Pero al menos tendrás la paz mental de saber que realmente estás haciendo bien tu trabajo”.