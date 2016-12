Jorge Ramos se queja de Trump con esta figura mundial (VIDEO)

Jorge Ramos aprovechó una visita al Papa Francisco para quejarse del presidente electo y pedirle que “no se olvide de los inmigrantes que quiere deportar Trump”.

El periodista mexicano de Univisión tuvo un encuentro fugaz durante el Foro Global de Fortune-Time, en el Vaticano.

Sin embargo como se recordará, Jorge Ramos ha declarado en varias ocasiones que es abiertamente ateo, y ha declarado que no cree en Dios, ni en la religión. Aunque como periodista, destaca el trabajo del sumo pontífice.

Pero muchos usuarios se encargaron de recordarle aquellas declaraciones y lo tacharon de hipócrita. “Si siempre has dicho que no eres católico no entiendo q hacías visitando al Papa”, “Qué haces con el papa. Acaso no dijiste en una entrevista que eres ateo”, “Se le (ve) más reverencia al Papa que a ti… El que tiene que tener más reverencia eres tú… pero qué esperar de un ateo sin clase”, “Jorge tú sí sabes hacer las cosas que, hipócrita eres si tú eres Ateo jajaja”, “eres un hipócrita primero con Dios y después con el papa pues tú dices no crees en Dios”, fueron algunos de los duros comentarios.

Pero también hubo quién lo defendió, “¿Qué les molesta que sea ateo? Ustedes son cristiamos o católicos y hacen de la religión lo que les da la gana,la típica doble moral de ustedes los religiosos”, le escribió un usuario.

Mientras que otros le agradecieron, “en hora buena mi Jorge Ramos, hermosa labor periodistica en general, y sobre todo en pro de los inmigrantes”, “Gracias Jorge una vez más por ser la voz de los que no tienen voz”, “Sr Ramos su humildad lo hace un ser humano Increíblemente humano, hace sentir que cada nuevos días llegan llenos de fe y esperanza con infinidad de sueños por realizar, bendicioness!!”, “le hubiese dicho lo mismo señor Jorge Ramos , muy bien utilizados esos 10 segundos”, “Muchas gracias, muchas gracias”.

Ramos publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se les observa frente a frente saludándose.

“Mis 10 segundos con el Papa Francisco en el Vaticano. “No se olvide de los inmigrantes que quiere deportar Trump”, le pedí. El encuentro fue parte del Foro Global de Fortune + Time”, escribió en la foto.

Por otra parte Jorge Ramos dijo a Univision Noticias que el Sumo Pontífice le sonrió cuando escuchó su petición. “El Papa estuvo sonriendo, se veía muy bien de salud. Nunca perdió el buen semblante, ni el buen humor”.

También dentro de Noticias Univision expicó que después de escucharlo, el Papa esolo movió la cabeza, le sonrió, pero no le dijo nada, aunque lo justificó diciendo que tal vez no era el lugar para hablar de temas políticos.

Pero el periodista no fue solo, también su pareja Chiquinquira Delgado compartió varias fotografías en sus redes sociales de su encuentro con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

“Su Santidad me llamó Chiquinquirá porque nací gracias a un milagro de la Virgen. Soy de Venezuela, por favor, no se olvide de nuestro país, hace falta su voz ante tanta injusticia. #papafrancisco”, dijo en la foto donde aparece con el Papa.

“Amé su sencillez. Tiene una energía muy especial”, añadió en otra foto.

Y en otra foto escribió: “Una gran experiencia el poder asistir a #fortunetimeglobal forum, conferencia donde se plantean propuestas para hacer del mundo un mejor lugar”.

