Jorge Ramos no se da por vencido después del triunfo de Trump (VIDEO)

Para Jorge Ramos la batalla no está perdida. Y es que el periodista mexicano aún sigue en pie de lucha promoviendo las consecuencias de la elección de Trump.

A través de sus redes sociales ha compartido de manera constante su documental “Rising Hate” y el cual define como un viaje a la nación, para descubrir lo que hay detrás de ese discurso “separatista” de Trump.

Sin embargo también acepta que el miedo y la angustia ya se sienten incluso antes de que Trump asuma el poder. “Estoy escuchando muchas historias de niños llorando y preocupados de que vayan a deportar a sus padres. Quisiera decirle a esos niños que todo va a estar bien, pero no puedo”, dijo en su columna.

El documental es un reportaje especial de una hora, “me reuní con cerca de 30 líderes neonazis y supremacistas, algunos de ellos estaban armados, estaban tomando, iban a quemar una esvástica y nuestra directora que es estadounidense me pidió que no hablara. Estuve casi tres horas sin hablar. Era un lugar peligroso para un inmigrante como yo que escucharan que tenía acento al hablar inglés”, dijo a People.

Ramos también entrevista a dos víctimas de crímenes de odio, un inmigrante somalí que fue atacada en un restaurante en Minnesota por una mujer estadounidense que le destruyó el rostro con un vaso de cerveza por el solo hecho de no hablar inglés en ese lugar y otro un desamparado mexicano que estaba durmiendo a las afueras de una estación de metro en Boston cuando fue atacado a patadas y golpes por dos hermanos estadounidenses sólo por ser hispano.

“Ellos reconocieron en la policía que son seguidores de Donald Trump. Este tipo de cosas está ocurriendo en todo Estados Unidos y había que denunciarlo. Desde que Donald Trump se lanza a la presidencia en el 2015 se han incrementado los crímenes de odio en los Estados Unidos”, dijo Ramos.

También en su columna, la cual se publica en los principales diarios de México y Estados Unidos, dijo que había que adaptarse a la realidad, “porque con Donald Trump nos equivocamos en casi todo. Las encuestas estaban mal (al igual que en Brexit y en Colombia). Muchos periodistas no vimos, como Trump, el enorme resentimiento que había en muchos rincones de Estados Unidos y no hicimos suficientes preguntas duras”.

Y reconoció su error, “Yo, personalmente, me equivoqué al creer que Trump no podría llegar a la Casa Blanca sin el voto latino. Lo reconozco: los latinos no pudieron evitar el triunfo de Donald Trump. Votaron en su gran mayoría por Hillary Clinton; 65 por ciento según las encuestas de Edison Research. Pero, aun así, uno de cada tres latinos (29%) votó por Trump”.

También mostró su sorpresa al decir que hubo muchos latinos que escondieron su voto, “(que por vergüenza o por otras razones) escondieron a encuestadores y periodistas su voto y, el día de la elección, se lo dieron al candidato republicano”.

Aunque destacó que el 8 de noviembre fue un buen día para los votantes latinos. “El número de hispanos en el Congreso en Washington pasó de 29 a 34 y ahora habrá cuatro senadores, en lugar de tres, con la elección de la primera senadora latina, Catherine Cortez Masto. Además, los votantes latinos ayudaron a derrotar al sheriff Joe Arpaio, en Arizona, acusado durante años de maltratar a inmigrantes e hispanos”.

Continuó diciendo que aún no se explica la razón por la que el 53 por ciento de las mujeres blancas votó por Trump, “a pesar de sus comentarios machistas y en un año en que se pudo hacer historia al elegir a la primera mujer a la Casa Blanca. Pero así fue. El video del programa Access Hollywood en que Trump dice que por ser estrella puede agarrar a las mujeres de la vagina le hubiera costado la Presidencia a cualquier político. No a Trump”.

Y agregó que tal vez Hillary Clinton no generó ningún entusiasmo. “El tema de los 30 mil emails borrados afectó su credibilidad y reforzó su imagen como la típica política tradicional. Trump propuso ser el cambio y millones de votantes blancos lo apoyaron mayoritariamente”.

Y aseguró que “no hay que esperar a que Trump tome posesión el 20 de enero. El miedo y la angustia ya se sienten. Estoy escuchando muchas historias de niños llorando y preocupados de que vayan a deportar a sus padres. Quisiera decirle a esos niños que todo va a estar bien, pero no puedo”.

Por último dijo que en una democracia, como la estadounidense “que lleva 240 años, siempre hay que aceptar los resultados de una elección y, por supuesto, reconozco el triunfo de Trump. Pero esto no significa que esté de acuerdo con sus propuestas antiinmigrantes y xenofóbicas ni con sus declaraciones racistas y sexistas. El gran temor es que Trump se convierta en un bully con todo el poder y todo el dinero del mundo. Y la solución no es apaciguarlo por temor a sus berrinches”. (Con información de Reforma).