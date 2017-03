Jorge Ramos no le cree su discurso a Trump y lo tachan de ‘ardido’ (VIDEO)

“La misma persona q dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores ahora dice q quiere reforma migratoria. Tengo mis dudas”, fue lo que dijo el periodista mexicano Jorge Ramos, después de escuchar el discurso de Trump anoche.

Y es que según el conductor de Univisión, Trump mostró ayer dos caras para millones de indocumentados, pues en mientras habló de una reforma migratoria “real y positiva”, al mismo tiempo se refirió a los inmigrantes como pandilleros, narcotraficantes y seres violentos.

“Realmente el presidente Donald Trump, con el apoyo de los republicanos que controlan a la cámara de representantes y el senado, ¿van a buscar una reforma migratoria, aunque no para dar un camino para la ciudadanía, sino para legalizar a 11 millones de indocumentados?… ¿es este el Trump que se nos está presentanbdo ahora? ¿o es el Trump que también en el mismo discurso habló de los inmiggrantes como miembros de pandillas, narcotraficantes y como seres violentos?, todo esto está por verse”.

Sin embargo esta vez muchos de sus propios seguidores le manifestaron su rechazo por la postura que ha prevalecido en el conductor. Y es que para muchos aún Ramos le guarda rencor por haberlo sacado de la conferencia durante su campaña presindencial.

Unos lo acusaron de defender a los criminales, “¿cómo se les dice a la gente que mata,roba, hacen fraude?, las cosas hay que llamarlas por su nombre señor Jorge Ramos!! Sé que la verdad duele, no todos los latinos somos así, pero tiene mucho de razón”.

Incluso algunos hasta se dijeron decepcionados de él, “Hola Jorge,cuando te vi por vez primera sentí orgullo de ti, hoy pienso y digo que me equivoqué, me decepcionas, si quieres comunismo vete para Cuba y no hables más del muro ni de la deportación, tú país es el que más deporta y maltrata a los inmigrantes del mundo entero, los matan y los desaparecen, no hables más de retóricas”.

Y hubo más reclamos: “No nos llamó a todos así señor Ramos, el se expresó de los delincuentes inmigrantes porque los hay y muchos, es a ellos los que quiere fuera de este país”.



Y algunos hasta lo llamaron “ardido”: “Yo no definedo ni me cae bien Donald Trump pero Jorge Ramos sigue estando ardido por como le han tratado,se contradice de un programa a otro, el gobierno está deportando a quien está haciendo las cosas mál y las redes sociales, los noticieros solo mueven las noticias para vender más”.

Aunque también muchos se mostraron de su lado: “Yo no creo! Este hombre es un mentiroso! Él es una persona de dos caras! Le quiere lavar los cesos al que le cree! Como quiera , me gusta apoyarte Jorge Ramos siempre!!!”.