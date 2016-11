¿Jorge Ramos hace llorar a niños? (VIDEO)

Jorge Ramos entrevistó a varios niños hispanos quienes lloraron, al imaginarse lo que les puede pasar a sus familiares en caso de que Trump llegue al poder.

Previo a las elecciones, el periodista visitó una escuela primaria en Austin, Texas, donde se reunió con varios niños quienes con voz temblorosa confesaron el miedo que tienen de que sus familias se separen si el republicano se lleva la victoria en las elecciones.

“Tengo miedo de que mi familia se separe pues mi padre es de México y si Trump gana él tendrá que regresar a México y seremos separados”, le dice uno de los niños al conductor mexicano.

Este video, que fue compartido por el mismo Jorge Ramos, forma parte del documental “Hate Rising with Jorge Ramos” (El odio creciente con Jorge Ramos).



Sin embargo el momento más impactante es cuando uno de los niños, no puede evitar derramar las lágrimas cuando confiesa que no quiere ser separado de sus abuela. “No quiero que mi abuela se vaya a México porque ella me cuida”.

“Él va a construir un muro”, “solo quiere ser presidente para hacer que todos se vayan otra vez a sus países”, “mi papá es de México, si Donald Trump gana vamos a estar separados”, fueron algunas de las respuestas de los pequeños al ser cuestionados por Ramos sobre qué saben de la campaña.