Jorge Ramos deja en vergüenza a Margarita Zavala (VIDEO)

Jorge Ramos entrevistó a la aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, Margarita Zavala, sin embargo tuvo complicaciones para responder ante una “incómoda” pregunta hecha por el periodistaen el noticiero Al Punto, donde se exhibió la falta de experiencia de la exprimera dama.

El cuestionamiento inicial fue si podría considerarse ella responsable por su silente participación en la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón durante el segundo sexenio panista el cual cobró la vida de más de 121 mil mexicanos, según dijo el periodista.

Ante esta difícil interrogante, Margarita Zavala buscó responder a su favor el no ser incriminada por omisión, el cual terminó desatando una ola de reacciones a través de las redes sociales acerca de la forma “enredosa” en la que la candidata por el PAN a la presidencia de la república no supo cómo responder.

Sus críticas no se hicieron esperar: “Caray, esta señora hace que Carmen Salinas se vea presidenciable.”, “Después de escuchar y ver esto. Sé que esta mujer no debe y no puede llevar las riendas de un país. Otro producto mas de la basura politica que ya no queremos”, “Qué señora tan floja, el solo escucharla da sueño, es una señora bastante insípida, no tiene firmeza, es una hipócrita, falsa. No merece la presidencia”.

Las declaraciones de Zavala durante una gira por Washington suscitaron reacciones en redes sociales, tras ser cuestionada por la “guerra contra el narco”.

“Usted dormía con el presidente durante seis años en Los Pinos. ¿Por qué no alzó la voz y dijo esto no está bien, esta estrategia de sacar al ejército no está bien? ¿La podemos culpar a usted por omisión?”, preguntó el periodista Jorge Ramos en entrevista televisiva para Univisión.

“El objetivo de la seguridad de las familias y el ciudadano tiene que ser un objetivo del Estado. Una serie de acontecimientos en relación con las muertes fueron la violencia entre las propias bandas criminales. Si nosotros denostamos el tema de la intervención del ejército no es el tema del centro, sino quién cuidaba a los ciudadanos, quién cuida a las familias”, respondió Margarita.

Y Ramos continuó: “Pero mataron a más de 120 mil (personas)— cuestionó el periodista, en relación a los muertos que ocurrieron durante el sexenio de Calderón”.

“Pero no el Estado mexicano”, le refutó Zavala.

Jorge le dijo: “No el Estado mexicano, pero no los pudo proteger el Estado mexicano. Mataron a más de 120 mil. Es una pregunta importante porque si usted llegara a ser presidenta, ¿haría lo mismo que su esposo?”.

Zavala aclaró que “de las decisiones responderé yo y nada más que yo- afirmó Zavala. —Pero el combate al crimen organizado, el tema de seguridad del ciudadano, de las familias, sí tiene que ser un tema del Estado mexicano y tiene que enfrentarse valientemente, independientemente de los costos políticos que puedan ocasionar”.

“Pero ¿su esposo se equivocó? ¿Usted cree que su esposo hizo lo correcto?”, insistió Ramos.

“En muchas materias… seguramente puede no estar exento en equivocaciones”, respondió Margarita, trastabillando.

Según The Huffington Post, la precandidata siguió su exposición señalando que los retos de 2006 a los de ahora son distintos, debido a “que en los temas de seguridad hemos avanzado”, sino que ahora existe otro tema preocupante para los mexicanos, que es la relación bilateral con Estados Unidos.