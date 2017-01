Jefe de Patrulla Fronteriza de EE.UU. es destituido

La Patrulla Fronteriza vio hoy partir a su jefe, Mark Morgan, después de que el presidente, Donald Trump, firmara este miércoles una orden para comenzar “en meses” la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

La Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) anunció hoy en un breve comunicado el abandono de Morgan, aunque no especificó si dimitió por iniciativa propia o si el Gobierno de Trump había pedido la renuncia de Morgan, anterior subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Su nombramiento en junio de 2016 como jefe de la Patrulla Fronteriza causó cierta polémica porque lo habitual es que se ascienda a oficiales ya integrados en la patrulla.

De hecho, el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, en inglés) manifestó entonces su descontento por la decisión de nombrar a alguien ajeno al funcionamiento de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras en lugar de ascender a un oficial ya integrado en el cuerpo.

El presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro y aseguró que México reembolsaría el coste, una idea que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó frontalmente de nuevo durante un discurso televisado este miércoles.

Los dos líderes tenían planeado reunirse en Washington el próximo martes, pero Peña Nieto decidió suspender su viaje a EE.UU. tras la decisión de Trump.

Sin embargo según la agencia AP, Mark Morgan fue destituido. Mark Morgan, en una videoconferencia con personal de esa dependencia, dijo que se le pidió su partida, y en vez de resistir el pedido optó por renunciar, informó la fuente, que estuvo en esa conferencia y que pidió no ser identificada.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el último día oficial de Morgan en el cargo será el martes.

En un comunicado, Kevin McAleenan, comisionado en funciones de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, elogió a Morgan por “su dedicación incansable hacia nuestra misión de seguridad fronteriza” y por su “carrera de por vida en servicio de la nación”.

Morgan deja el puesto apenas siete meses después de ser el primero contratado de afuera para ser director de esa agencia.

Desde un comienzo se enfrentó con el sindicato de la agencia, que declaró su apoyo a Trump temprano en la campaña y de manera insistente. El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza abogó por que se le dé el cargo a alguien de adentro de la agencia y criticó duramente a Morgan en cada decisión que tomaba.

Un ex funcionario dijo que Morgan no vino a trabajar y no asistió a un encuentro en la sede del Departamento de Seguridad Nacional con Trump y con el recién designado secretario de Seguridad Nacional John Kelly.

En esa reunión Trump mencionó específicamente al presidente del sindicato, Brandon Judd, sin nombrar a Morgan. Judd fue parte del equipo de transición de Trump.

El sindicato quedó furioso cuando Morgan, en una interpelación en el Senado el primero de diciembre, se declaró a favor de una reforma migratoria, que algunos interpretan como una vía para darle ciudadanía a quienes se encuentran en el país ilegalmente. Morgan aclaró su comentario en una nota a la Patrulla Fronteriza entregada la semana siguiente.

“Quisiera aclarar cuál es mi posición en cuanto a la reforma migratoria”, escribió Morgan. “Yo no apoyo, como algunos dicen, lo que se ha descrito como ‘una amnistía general’. Esa aseveración no podría ser más lejana a mi posición verdadera. Les pido a todos que escuchen mi testimonio”.

A pesar de las presiones del sindicato, fuentes de la agencia dicen que a Morgan le gustaba su trabajo. Hace menos de una semana, el primer mensaje en su nueva cuenta de Twitter dijo: “El director Morgan a sus órdenes, con mucho gusto compartiré las noticias más recientes de la Patrulla Fronteriza”.

Desde que tomó posesión de su cargo, en octubre de 2016, Morgan vivió varios momentos de tensión con el sindicato de la Patrulla Fronteriza, que en la campaña presidencial expresó un apoyo incondicional por Trump y sus propuestas para levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. (Con información de AP y EFE).