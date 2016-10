J.Lo y Marc Anthony hacen pasar un buen rato a Hillary… pero ella exige explicaciones al FBI

Marc Anthony y Jennifer López le hicieron olvidar por un momento “las penas” a Hillary Clinton. Y es que el equipo de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, arremetió hoy contra el director del FBI, James Comey, después de que este reabriera sin mayor explicación el caso sobre los correos privados de la candidata, algo que aprovechó hoy su rival, el republicano Donald Trump, de cara al 8 de noviembre.

En una conferencia telefónica con periodistas, el jefe de campaña de Clinton, John Podesta, fue tajante y aseguró que “24 horas después” de la notificación sobre el nuevo paso en las investigaciones, “no hay una explicación real sobre por qué el director Comey tomó esa decisión”.

Podesta, visiblemente molesto, reiteró que se trata de una decisión sin precedentes, “partidista” y que además “distorsiona” la campaña electoral y puede causar un gran “daño político” al haber sucedido a apenas 11 días de la cita electoral en Estados Unidos.

“Es una gran insinuación, corta en los hechos”, reiteró respecto a la decisión de Comey, quien este viernes informó de la reapertura de la investigación a ocho presidentes de comités del Congreso basándose en un caso que él mismo reconoció “no relacionado” con el de Clinton, cerrado en julio pasado.

“No hay evidencia de mala conducta, sin cargos de delito, ninguna indicación de que esto está relacionado con Hillary”, agregó el jefe de campaña de la demócrata, quien advirtió además que, no obstante, la candidata no se va a permitir distracciones en este punto de la carrera presidencial.

Robert Mook, manager de la campaña de Clinton, aludió a las informaciones reveladas hoy por el diario The Washington Post que aseguran que altos oficiales del Departamento de Justicia estadounidense advirtieron a Comey de no dar ese paso, al contradecir sus políticas internas sobre no influir en procesos electorales.

Varios exfiscales del país y antiguos miembros del Departamento de Justicia han reprobado hoy la decisión del director del FBI.

“Hay una política de larga data de no hacer nada que pueda influir en una elección”, dijo George J. Terwilliger III, fiscal general adjunto con el expresidente George H. W. Bush.

“Existen Dichas directrices por una razón. A veces eso hace que las decisiones sean duras. Pero pasar por encima de ello tiene consecuencias”, dijo Terwilliger al diario The New York Times.

La ex secretaria de Estado dedicó su jornada electoral hoy a cortejar el voto en el disputado estado de Florida, en un acto de campaña en Daytona Beach, para después ir de la mano de un concierto latino protagonizado por Jennifer López y Marc Anthony y desde el escenario pidió a los latinos que voten el 8 de noviembre en “las elecciones más importantes de la historia”.

Clinton apareció en el escenario del anfiteatro del Bayfront Park de Miami casi al final de un concierto en el que también cantaron el salsero Marc Anthony, exesposo de Jennifer López, y el grupo cubano de reguetón Gente de Zona, que puso al público a bailar con su popular La Gozadera.

Marc Anthony, que dijo preferir cantar a hablar pero pronunció un discurso para presentar a las dos mujeres en las que más confía, según sus palabras, se sumó a La Gozadera.

Antes los de Gente de Zona se atrevieron con una versión de Bailando, el éxito del español Enrique Iglesias.

La aparición de Jennifer López, con un vestido mini y asimétrico en rojo y blanco, botas por encima de la rodilla y un cinturón delantal que se asemejaba al recuadro con estrellas de la bandera estadounidenses, entusiasmó al público.

Durante su actuación como telón de fondo se veían vídeos con discursos del asesinado presidente John F, Kennedy, el actual mandatario, Barack Obama, y la propia Hillary Clinton.

En medio de una versión del clásico “Respect”, de Aretha Franklin, López aseveró que la próxima presidenta de EE.UU. será una mujer.

Clinton agradeció a los artistas su apoyo e instó al público a votar lo antes posible.

La lluvia que durante todo el día cayó sobre Miami no impidió la celebración de este concierto al aire libre, en el que la música grabada y los efectos especiales estuvieron a cargo del DJ Xtreme.

Antes que los artistas, políticos demócratas de Florida, como Patrick Murphy, candidato al Senado, y Josñe Javier Rodríguez, candidato a la cámara baja, se tomaron el escenario para instar en inglés y en español a votar y a hacerlo cuanto antes.

Además, criticaron a Donald Trump, el candidato republicano, ensalzaron a Hillary Clinton y subrayaron la importancia de estas elecciones, las más importantes de la historia, según dijeron.

Julia Dale, cantante y actriz de 15 años, interpretó el himno de EE.UU. en una noche en el que el publico tuvo que abrir los paraguas varias veces.

Previamente Clinton trató el asunto de los correos: “Hemos pedido a Comey que explique enseguida todo. Que lo ponga todo sobre la mesa”.

“Pero es extraño que saque algo así con tan poca información y a tan pocos días de las elecciones”, argumentó la candidata, quien no dudó en reiterar que su campaña no puede dar por hecho una victoria.

Afirmó que, como el público, ella tiene “algunas preguntas” sobre una decisión “sin precedentes”, anunciada “justo antes de las elecciones” y “profundamente perturbadora”.

Por su parte, Trump dedicó la mayor parte de su primer mitin de la jornada en Golden, Colorado, a abordar con sus seguidores la renovada polémica.

“Como han escuchado, se acaba de anunciar ayer que el FBI está reabriendo su investigación sobre la conducta criminal e ilegal de Hillary Clinton”, dijo el magnate mientras sus acólitos jaleaban: “Enciérrala”.

Trump llamó “gran sinvergüenza” al exrepresentante por Nueva York Anthony Weiner, cuyo caso por haber mantenido conversaciones sexuales con una menor fue el que abrió la puerta a nuevas indagaciones sobre Clinton, según informó el diario The New York Times.

Weiner, quien fue esposo de una de las más estrechas asesoras de Clinton, Huma Abedin, está bajo el ojo de la Justicia por haber intercambiado mensajes subidos de tono con menores de edad, una investigación con la que el FBI obtuvo nuevos documentos que podrían estar relacionados con el caso de Clinton.

El magnate especuló durante su aparición de hoy con que esos nuevos hallazgos del FBI sean parte de esos “33.000 correos eliminados” que no se encontraron en los registros a la ex secretaria de Estado.

El candidato republicano también especuló sobre si Abedin seguirá siendo parte de la campaña de Clinton, consciente de que es una de sus asesoras más fieles.

“Me pregunto, si ella (Clinton) va a mantener Huma. Huma ha sido un problema. Me pregunto si Huma se va a quedar ahí. Y espero que no le hayan dado inmunidad a Huma porque parecería que cualquiera que camine por la acera tiene inmunidad”, continuó el aspirante republicano.

A apenas diez días de los comicios presidenciales en Estados Unidos, la decisión de Comey, quien militó en el Partido Republicano, ha hecho temblar la campaña electoral y devuelto la esperanza a las aspiraciones del multimillonario, que se encontraba en caída libre en las encuestas.

No obstante, las críticas hacia el director de la agencia continúan resonando, especialmente por no haber dado más detalles del asunto y haber irrumpido de un modo tan abrupto en el ciclo electoral.