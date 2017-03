Ivanka Trump se reúne con empresarias latinas y habla sobre pequeños negocios

Ivanka Trump, la hija mayor del presidente Donald Trump, se reunió hoy con once empresarias hispanas para hablar sobre los desafíos de los pequeños negocios, dentro de las actividades de la Cumbre Legislativa anual de la Cámara de Comercio Hispana (USHCC, por sus siglas en inglés).

“Hoy tuve el placer de reunirme con Javier Palomárez, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU, junto con once empresarias hispanas para mantener una conversación centrada en los pequeños negocios”, dijo Ivanka en un comunicado proporcionado por la Casa Blanca.

“Los pequeños negocios son la base de nuestro país, como promotores de la creación de empleo y del crecimiento económico. Me honra escuchar de primera mano los retos y éxitos de estas empresarias a la hora de acceder al capital, a los mercados y a las redes necesarias para sostener y hacer crecer sus negocios”, agregó.

USHCC was delighted to host @IvankaTrump for a roundtable discussion w/ Hispanic women biz owners today in Washington #USHCCLegislative pic.twitter.com/DmGnXKtfrU

— USHCC (@USHCC) 16 de marzo de 2017