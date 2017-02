Indocumentada hondureña busca trasplante de riñón antes de ser deportada (VIDEO)

La indocumentada hondureña María Yañez libra una carrera contra el reloj para lograr un trasplante de riñón en Chicago que le salve la vida antes de ser deportada por Inmigración.

Yañez, de 38 años, que vino desde Carolina del Norte en busca de ayuda, declaró hoy a Efe que teme morirse si no recibe el nuevo órgano, después de tres años y medio de diálisis.

“En la diálisis uno ve que las personas se van graves y no regresan”, dijo la inmigrante, que cuenta con un donante que sería su hijo de 20 años, y un seguro médico ofrecido por la American Kidney Foundation que le cubriría los más de 100.000 dólares del costo de la operación.

Juan Zavala, director de la organización Latinos por la Salud, informó a Efe que Yañez no pudo ser trasplantada en Carolina del Norte porque en ese estado no se atiende a no residentes, y menos a los indocumentados que no tienen número de seguro social.

En Chicago hay dos hospitales que hacen trasplantes a las personas que tienen donantes y los medios para pagar los gastos, sin exigir papeles o lista de espera.

Según Zavala, el Advocate Christ Medical del suburbio de Oaklawn será el encargado del trasplante en los próximos días, que no tendrá ningún costo para Illinois, un estado donde una ley permite atender a no residentes sin papeles, a través del seguro médico estatal Medicaid.

Yañez fue detenida hace cuatro años en la frontera con México y se le permitió ingresar a Estados Unidos con el compromiso de presentarse ante un juez.

Aparentemente no recibió dos citaciones enviadas por Inmigración por haberse mudado de casa y ahora se encuentra en la lista de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ser deportada a Honduras, donde viven sus otros tres hijos.

Zavala dijo que es urgente ayudar a Yañez para que sea trasplantada antes de que ICE la encuentre y la envíe de regreso.

“Por lo menos que le trasplanten el nuevo órgano, que le puede salvar la vida”, declaró Zavala, aunque el tratamiento posterior con inmunosupresores costará entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales, por el resto de la vida de la paciente.