Incluyen a esta hispana en la lista de los más buscados de ICE

Clarisa Zazueta Pérez está en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Se le busca por proveer información fraudulenta a instituciones financieras, según explica ICE en su cuenta de Twitter y en su página web.

De acuerdo a esa información, Zazueta Pérez tiene 40 años y la corte federal del distrito de Arizona presentó cargos criminales contra ella a raíz de una investigación que supuestamente reveló que proveyó información fraudulenta a instituciones financieras con el propósito de defraudarlas.

Desde entonces es fugitiva de la ley.

ICE incluyó la palabra “desconocido” en el encasillado sobre el lugar de nacimiento de Zazueta Pérez.

La agencia solicitó a quienes tengan información sobre Zazueta Pérez que llamen a la oficina local de ICE o a 1-866-DHS-2-ICE.

#MostWantedWednesday isn't just for the men. Have you seen this #mostwanted #fugitive? https://t.co/cU7gq62MJx pic.twitter.com/hHrWDrOLmM

