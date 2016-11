Imagen de pequeño manifestante contra el muro se roba el corazón de los internautas (FOTOS)

Una fotografía tomada por la fotografa Abigail Claire Gorden se convirtió en viral, luego de capturar la imagen de un niño sosteniendo un cartel en una marcha anti-Trump.

La imagen que circula en redes sociales tiene un mensaje que dice: “Si él construye un muro, voy a crecer y lo voy a derribar”.

De acuerdo a Buzzfeed, la fotografía se realizó en una marcha realizada en Los Ángeles, el sábado trasanterior.

Perfiles en Twitter como el del diario Los Angeles Times y el del actor George Takei (ex Viaje a las Estrellas) compartieron la fotografía.

La fotógrafa Abigail Claire Gorden dio a conocer que fue lo que le llamó la atención para tomar la imagen.

“Su expresión me capturó y tenía una mezcla de tristeza y calidez el ver a este pequeño caminando solitario entre todos esos adultos”, publicó en el sitio Flickr.

“If he builds a wall, I’ll grow up and tear it down” – inspiring photo from the LA protests today. #dumptrump #NotAMandate #LoveTrumpsHate pic.twitter.com/iK4skbrq33

— Alex (@alexdimario) 13 de noviembre de 2016