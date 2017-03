Hispana defiende a inmigrante de otra hispana que la ataca (VIDEO)

Un video que ya circula en las redes sociales, muestra la buena acción de una joven estadounidense de origen hispano que salió en defensa de una mujer y un hombre musulmanes que fueron víctimas de ataques verbales racistas en el metro de Nueva York, por otra mujer latina.

El portal “International Business Times” dio a conocer que el incidente fue grabado por otros pasajeros del metro y difundido en las YouTube en la última semana, donde ya muchos califican de “héroe” a la defensora.

El incidente se desató cuando una mujer, que posteriormente dijo ser puertorriqueña, enfrentó a dos pasajeros musulmanes, un hombre y una mujer, por su presencia en Estados Unidos.

“¿Por qué están aquí?”, les preguntó. “¿Por qué están en este país si no son como nosotros?”, les dijo la mujer cuyas palabras causaron el rechazo de los otros pasajeros.

La joven latina, identificada por el sitio web “Remezcla” como Tracey Tong, defendió fervientemente principalmente a la mujer musulmana.

“¿De dónde es usted, señora? Yo soy mitad china y mitad latinoamericana”, dijo en inglés la joven a la presunta agresora. La mujer increpada por su parte dijo ser de origen puertorriqueño y Tong empezó a hablarle en perfecto español.

“Ok. Yo soy peruana. Yo creo que está siendo bien injusta. Aquí tenemos todos que unirnos. No tenemos que estar contra una persona, eso es absolutamente ridículo y es una falta de respeto. Por qué vamos a pelear con la gente y comenzar más problemas. Tenemos que estar juntos. No comience a atacar a una señora que, pobrecita, es inocente”, dijo la joven.

“No se meta en lo que no le importa”, respondió alterada la mujer puertorriqueña, que en un momento de la conversación reconoció a la joven que la presencia del hombre le molestaba porque lucía como un indio-musulmán, publicó el portal de El Comercio.

Tong además defendió ser una hispana nacida en Estados Unidos y empezó a intercalar su discurso entre el inglés y el español. “Mi mamá no es de acá. Yo sé, yo peleo. Yo estoy completamente resentida con lo que está pasando, pero no es para que se ponga así. No falte el respeto por favor, porque todos nosotros somos de acá”.

“No le estoy pidiendo que se calle, le estoy pidiendo que por favor respete a la señora, en español, en inglés, en chino, en francés y en cualquier idioma que usted quiera que se lo diga. Si usted nació aquí, en Puerto Rico, de dondequiera que usted sea, porque yo nací aquí y no me gusta la manera que usted la está tratando”, continuó.

Y agregó: “Es grosero, estamos aquí juntos, ¿de acuerdo? Estamos todos juntos en esto. Nos guste lo que está sucediendo en el gobierno o no. Tenemos que lidiar con eso. Usted es una mujer adulta, acéptelo y defienda a sus hermanos y hermanas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si es parte de este país usted es hermana de todo el mundo, exactamente como sería si estuviera en Puerto Rico, donde todos serían sus hermanos y sus hermanas”, insistió la joven de origen peruano a la puertorriqueña.