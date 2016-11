Hillary Clinton y su emotivo mensaje ¿final?

A pocas horas de que se conozca los resultados preliminares, la candidata demócrata, Hillary Clinton, agradeció a su equipo y a sus seguidores con un mensaje que dejó preocupada a mucha gente.

“Este equipo tiene mucho de qué estar orgulloso. Pase lo que pase esta noche, gracias por todo”, publicó en su cuenta de Twitter.

El breve mensaje causó conmoción entre sus seguidores y los analistas políticos, pues en pocos minutos, el mensaje se viralizó y derivó en cientos de especulaciones respecto a qué había querido comunicar la postulante a la Casa Blanca.



This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. pic.twitter.com/x13iWOzILL

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 de noviembre de 2016