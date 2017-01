Hillary Clinton apoya a quienes protestan por orden ejecutiva

La excandidata demócrata Hillary Clinton apoyó aquellos que han protestado tras la orden ejecutiva migratoria.

“Apoyo a las personas que se han reunido en todo el país esta noche, en defensa de nuestros valores y la constitución. Esto no es lo que somos”, indicó la exsecretaria de estado.

Miles de personas han protestado en aeropuertos de toda la nación en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump, la cual fue firmada el viernes anterior.

La orden prohíbe el ingreso de refugiados de provenientes de Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen por un período de 90 días.

Esta orden sufrió un revés, cuando un juez de Brooklyn, emitió un permiso temporal a aquellos que ya habían aterrizado en suelo en estadounidense y a quienes se les había impedido el ingreso en el aeropuerto.

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 29 de enero de 2017