Hillary Clinton culpa al FBI de su derrota frente a Trump en las elecciones

La excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, culpó hoy de su inesperada derrota electoral al FBI por haber anunciado solo unos días antes de las elecciones una nueva investigación relacionada con el uso de servidores de correo privados que hizo cuando era secretaria de Estado.

Estas son las declaraciones más extensas que Clinton hace desde el discurso de Nueva York, que tuvo lugar el día después de las elecciones del 8 de noviembre y en el que admitió su derrota frente a su rival, Donald Trump, ahora presidente electo de Estados Unidos.

En una llamada telefónica con donantes, filtrada a medios como The Washington Post, Clinton responsabilizó de la derrota al director del FBI, James Comey, que 11 días antes de las elecciones anunció una nueva investigación sobre el uso que hizo Clinton de servidores de correo privados para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

Durante la llamada de unos 30 minutos, Clinton consideró que la decisión de Comey colocó de nuevo la polémica de los correos electrónicos en la portada de los medios de comunicación, acaparó la atención del público e impidió a la demócrata cerrar la campaña con un mensaje optimista, destinado a conquistar a los indecisos.

“Hay muchas razones por las que una elección como esta no tiene éxito”, admitió Clinton, según un donante que transmitió las declaraciones a The New York Times y The Washington Post.

“Nuestro análisis es que la carta de Comey, que levantó dudas que eran infundadas, detuvo nuestro impulso”, aseguró Clinton, que tuvo que enfrentar duros ataques de Trump por la nueva investigación, relacionada con el ordenador de la expareja de una de sus asesoras, Huma Abedin.

Cuando quedaban dos días para las elecciones, Comey volvió a sorprender al anunciar que el FBI daba por cerrada la investigación al no haber encontrado ningún elemento incriminatorio en la nueva pesquisa, por lo que no había motivos para reabrir la investigación de los correos, cerrada en julio.

Para Clinton, este segundo movimiento de Comey se convirtió en “una verdadera motivación para los votantes de Trump”, que como el millonario creen que el sistema está “amañado” para proteger los intereses de las elites políticas y favorecer a los Clinton.

“Trump pasó los últimos cuatro días de su campaña con ataques personales dirigidos a mí, y este es el resultado”, concluyó.

Clinton ya protagonizó este viernes una breve conferencia telefónica con voluntarios, a los que agradeció su trabajo y a los que urgió a “volver a salir allí y seguir luchando”, aunque reconoció que “estos habían sido unos días muy, muy duros” para ella.

Desde su discurso en Nueva York, la única imagen que los estadounidenses han podido ver de Clinton es la que colgó en la red social Facebook una mujer que se encontró con la demócrata y su marido, el expresidente Bill Clinton, en un bosque de Chappaqua, en el estado de Nueva York, donde el matrimonio tiene una casa.

Margot Gerster, la autora de la fotografía que se ha hecho muy popular en Facebook, explicó en un comentario junto a la imagen la emoción del encuentro con Clinton y los abrazos que las dos se intercambiaron.