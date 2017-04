Hijos de Ivanka ‘interrumpen’ reunión de Trump y presidente chino (VIDEO)

A través de su cuenta de Twitter, Ivanka Trump compartió un video de sus hijos, Arabella y Joseph, cantando en chino delante del presidente Xi Jinping durante su visita a Mar-a-Lago.

Los pequeños niños fueron acompañados por sus padres y brindaron un tierno espectáculo que fue recibido cariñosamente por el mandatario chino y su esposa, Madame Peng Liyuan, dijo Infobae.

Ivanka admitió estar muy orgullosa de ambos.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan’s official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO

