Hijo de Trump compara a refugiados sirios con Skittles envenenados

En un tuit, Donald Trump Jr., el hijo del candidato presidencial republicano, comparó a los refugiados sirios con caramelos envenenados. En un intento de promocionar la campaña presidencial de su padre, el más joven de los hijos de Trump subió una foto de un cuenco de los dulces de la marca Skittles, acompañado de una advertencia.

“Si yo tuviera un cuenco de skittles y le dijera que solo tres lo matarían, ¿tomaría usted un puñado?”, afirmó el tuit en la cuenta verificada @DonaldTrumpJr.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 19 de septiembre de 2016