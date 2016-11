¿Hijo de Trump comete error en votaciones?

¿Eric Trump acaba quebrantar la ley? Tal vez por la emoción del proceso electoral en Estados Unidos, en el que su padre es uno de los candidatos fuertes a la Casa Blanca, Eric Trump fue acusado de supuestamente violar la ley.

Según informan diversos portales como Esquire, el hijo del republicano habría publicado en redes sociales la boleta en la que demuestra que votó por su padre, la imagen aseguran que fue borrada.

Este delito afirman que castigado con una multa que puede llegar a $1,000 o hasta un año en la cárcel.

Y es que según la ley electoral estatal de Nueva York, los votantes pueden tomarse fotos con la boleta, pero no cuando está emitido el voto, ya que eso es ilegal.

Informan que en las redes sociales del hijo del magnate ya no aparece la publicación, sin embargo algunos medios lograron hacer capturas de pantalla. Eric habría escrito, “es un honor increíble para votar por mi padre! Que va a hacer un gran trabajo para EEUU!”.

Eric Trump has now deleted this tweet, which may have broken New York’s law against ballot selfies pic.twitter.com/l1aLgprpaH

— Seth Fiegerman (@sfiegerman) 8 de noviembre de 2016