Hermanas Bush les escriben carta a las hermanas Obama

Como una emotiva despedida, las hermanas Bush escribieron una carta para las hermanas Obama, la cual ha sido difundida por diversos medios alrededor del mundo, como Time.

La carta comienza así: “Malia y Sasha, hace ocho años en un frío día de noviembre, les dimos la bienvenida en los escalones de la Casa Blanca. Vimos tanto la luz como la cautela en sus ojos, mientras contemplaban su nuevo hogar. Dejamos nuestros trabajos en Baltimore y Nueva York temprano y viajamos a Washington para mostrarles los alrededores”.

Y continúa: “Para mostrarles el Dormitorio Lincoln y las habitaciones que antes eran nuestras, para presentarles a toda la gente -las floristerías, los jardineros y los mayordomos- que se dedican a hacer de esta casa histórica un hogar. Los cuatro de nosotros recorrimos los pasillos majestuosos de la casa, algo que ustedes no tuvieron oportunidad sino hasta que se mudaron. Cuando se deslizaban por el barandal del solarium, como lo habíamos hecho cuando teníamos 8 años y otra vez como chicas de 20 años persiguiendo a nuestra juventud, su alegría y su risa eran contagiosas.

La emotiva carta explica que: “en ocho años, ustedes han hecho tanto. Visto tanto. Estuvieron a las puertas de la celda de Robben Island, donde Nelson Mandela, de Sudáfrica, estuvo encarcelado durante décadas, con los brazos alrededor de su padre. Viajaron a Liberia y Marruecos con su madre para hablar con las chicas sobre la importancia de la educación, las niñas que se vieron en ustedes, vieron a ustedes en sus padres, vieron a quién podrían llegar a ser, si siguieran estudiando y aprendiendo. Ustedes asistieron a cenas de estado, caminaron en parques nacionales, se reunieron con líderes internacionales y se las arreglaron para reírse de las bromas de su papá durante el perdón anual del pavo de Acción de Gracias, todo mientras eran niñas, asistiendo a la escuela y haciendo amigos. Les hemos visto crecer de niñas a impresionantes mujeres jóvenes con gracia y facilidad”.

Incluso las hermanas Bush se comparan con ellas: “Y a través de todo, ustedes se tenían una a la otra. Como hicimos nosotros. Ahora están a punto de unirse a otro club rarificado, el de los ex Primeros Hijos, una posición que no buscaron y que no tiene directrices. Pero tienen mucho qué esperar. Estarán escribiendo la historia de sus vidas, más allá de la sombra de sus famosos padres, pero siempre llevarán consigo las experiencias de los últimos ocho años”.

También les dicen que “nunca olviden la maravillosa gente que trabaja en la Casa Blanca. Quien nos dio la bienvenida a los de 7 años de edad en la inauguración de nuestro abuelo fue Nancy, la florista de la Casa Blanca, quien nos introdujo desde el frío. Ella nos ayudó a hacer coloridos ramos de flores de invierno para la cama de nuestros abuelos. Veinte años después, Nancy hizo las flores para la boda de Jenna. Aprecien a su propia Nancy. Nos mantenemos en contacto con nuestro Servicio Secreto. Fueron parte de crecer para nosotros: estuvieron ahí para las primeras citas, los primeros días e incluso un compromiso y una luna de miel. Sabemos que no siempre fue fácil: ustedes dos y nosotros dos éramos adolescentes perseguidas por hombres en mochilas, pero ellos pusieron sus vidas en espera por nosotros”.

Les piden que disfruten de la universidad. “Como la mayoría del mundo sabe, nosotros lo hicimos. Y ya no tendrán el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes. Exploren sus pasiones. Aprendan quién son. Cometan errores, se les permite hacerlo. Sigan rodeándose de amigos leales que las conocen, las adoran y las protegerán ferozmente. Los que las juzgan no las aman, y sus voces no deben tener peso. Más bien, es su propio corazón lo que importa”.

Y que tomen todo lo que han visto, las personas que han conocido, las lecciones que han aprendido y les piden a las hemanas Obama que dejen que las ayuden a hacer cambios positivos. “No tenemos dudas de que lo harán. Viajar con nuestros padres nos enseñó más de lo que cualquier clase podría. Nos abrió los ojos a nuevas personas, así como nuevas culturas e ideas. Nos reunimos con obreros de fábricas en Michigan, profesores en California, médicos curando a la gente en la frontera con Birmania, niños que bordeaban las calles polvorientas de Kampala para ver al presidente americano y niños con VIH, esperando para obtener los medicamentos antiretrovirales que podrían salvar sus vidas. Una niña pequeña que llevaba su mejor vestido lavanda parecía joven, pero no lo era. Era pequeña porque estaba enferma. Su mamá admitió que quizás no viviría para ver que esos fármacos funcionaran, pero sus hermanos y hermanas lo harían. Después de conocer a esta chica, Bárbara volvió a la escuela y cambió su carrera principal, y la de su vida”.

Por último les dijeron que “han vivido la increíble presión de la Casa Blanca. Ustedes ha escuchado las críticas duras a sus padres, de gente que ni siquiera los conocía. Ustedes permanecieron cerca mientras que sus hermosos padres fueron reducidos a encabezados. Sus padres, que las pusieron primero y que no sólo las mostraron, sino que las compartieron al mundo. Como siempre, estarán junto a ustedes al comenzar su próximo capítulo. Y nosotros también”.

Barbara Bush es cofundadora y directora general de Global Health Corps. Jenna Bush Hager es corresponsal del programa Today.