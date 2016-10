Hartos de Trump y Clinton, algunos votantes sopesan opciones

Ya fue suficiente. En una campaña en la que el tamaño de las manos de un candidato ha sido tema de discusión pública, en una semana en la que se divulgó un video de comentarios sexuales ofensivos y luego de un debate en el que los candidatos a la Casa Blanca intercambiaron nuevos golpes bajos, algunos electores están listos para negarles y “castigarlos” con su voto tanto al candidato del Partido Republicano como a la del Demócrata.

“Estamos fritos con cualquiera de los dos”, dijo Sally Stevens, de 63 años, de Nueva Orleans.

Trató de no ver el debate del domingo por la noche entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton.

“Pierdo todas las esperanzas y mi nivel de ansiedad se dispara por las nubes”, dijo.

Pero luego de media hora cedió, y dijo que no verlo era como intentar no mirar cuando uno pasa junto a un accidente automovilístico. De todas formas, ver el debate no le trajo ningún consuelo.

Stevens es demócrata de toda la vida y siempre, hasta ahora, ha votado por el candidato de su partido. Tenía esperanzas de que el senador Bernie Sanders fuese el nominado. En vez de Sanders, ha decidido votar por la candidata del Partido Verde, Jill Stein. Tanto Clinton como Trump tienen muchos defectos, dijo, y son más parecidos que diferentes.

“Es solo un espectáculo, es todo lo que es”, dijo. “No encuentro nada substancial”.

Esos sentimientos abundan: Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para Investigaciones de Asuntos Públicos realizada del 15 al 18 de septiembre halló que tres de cada cuatro estadounidenses se sienten frustrados por la elección. Menos de uno de cada cinco dijo que se sentía orgulloso por la contienda de 2016.

Tito Marcos, de 30 años de edad y administrador de sistemas de una empresa pequeña en Denver, dijo que está cansado de lo que calificó de drama e inmadurez mostrados por los candidatos presidenciales.

Se ha empadronado como independiente y se está inclinando a votar por el candidato de un partido que no sea ni republicano ni demócrata.

“Simplemente parece una pelea de lucha libre de pesos pesados”, dijo.

En Washington, Ron Bonjean dijo que la campaña ya estaba “en un estado muy triste” antes del debate. Bonjean, quien durante mucho tiempo se desempeñó como empleado en el Congreso y ahora maneja una empresa de comunicaciones, dijo que la insinuación de Trump de que encarcelaría a Clinton si fuera presidente fue equivalente “al estallido de una bomba nuclear en la política estadounidense”.

Bonjean, de 46 años, se describió como “un republicano muy confundido”. No votará por un candidato de un tercer partido. Está sopesando si votar por Trump o no votar del todo. En todo caso prevé que la campaña irá de mal en peor y habrá más revelaciones estremecedoras ahora que los investigadores buscan sacar más trapitos al aire.

“Este es una campaña históricamente pobre en los tiempos modernos y anoche fue el momento más bajo en la historia de los debates”, puntualizó.

