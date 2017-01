Guzmán presenta demencia leve: perito

Fue el 22 de agosto de 2016 cuando Julio César Ayuso ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ciudad Juárez, Chihuahua, para entrevistarse durante tres horas con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El perito en Siquiatría por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en medicina especializado en el Protocolo de Estambul por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), narra a EL UNIVERSAL que llevaba instrumentos para realizar la revisión médica, una cámara fotográfica, y analizó si Guzmán Loera tenía lesiones visibles o secuelas por malos tratos o tortura.

“El objetivo del dictamen era centrarnos en si hubo tortura o malos tratos en contra de su persona. Llegué a la conclusión de que el señor Guzmán Loera presentaba trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno neurocognitivo leve (conocido como demencia) y comenzaba a presentar olvidos. En algunas pruebas aplicadas presentó fallas, sobre todo en cuestiones de memoria, no fue capaz de precisar fechas, el lugar donde se encontraba, lo que había desayunado o comido ese día.

“Me decía que no estaba loco… le preocupaba no estar loco, pero tenía alucinaciones auditivas, por ejemplo, escuchaba el ruido de vasos, escuchaba que iban personas caminando afuera de su celda, pero al asomarse no había nadie. Cuando el me contó esto último, primero no quería admitirlo, porque le preocupaba mucho mostrase débil porque esto le quitaría jerarquía dentro del ámbito criminal. Él insistía en que no quería ponerse mal, quería poder dormir, porque en prisión lo tenían todo el tiempo con la luz prendida, fue hasta después, en los últimos meses antes de su extradición cuando le dieron un antifaz. Este constante exceso de luz alteró drásticamente su estado de salud mental”, asegura.

“La idealización que suele atribuirse a los narcotraficantes casi como héroes es totalmente falsa: las series, la narcocultura difiere mucho de lo que en realidad este personaje realmente es. Concluí que el señor Guzmán no es un hombre culto ni preparado, su lenguaje es muy básico, tiene un nivel cultural muy bajo, no asistió a la escuela.

Usan audio de 1993 como prueba contra el narcotraficante

La intervención telefónica de una conversación del 5 de septiembre de 1993 entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y otro miembro del “Cártel de Sinaloa” en Estados Unidos es parte de las pruebas contenidas en las acusaciones que pesan sobre el capo.

En la conversación, Guzmán Loera, quien es identificado en el expediente como “Ch”, acuerda la construcción de un túnel que cruzaría la frontera entre EU y México, en un lugar entre San Luis Colorado y Mexicali. La intención era reemplazar el túnel para contrabando de drogas descubierto en junio de 1993.

—Llegaron los muchachos hasta acá, yo los estaba esperando. Me traen fotografías de toda la raya.

—Ch: Ah-ah.

—Pero lo máximo que hay es, eh, es como un kilómetro.

—Ch: Ah-ah.

—¿Ya me entiende? Es como un kilómetro de lado a lado.

—Ch: Ah-ah.

—Y es mucho, muy larga la distancia. Está allí, entre San Luis, y acá, México. Allí está, pero está muy largo, se me hace muy largo el tirón.

—Ch: Sí, a mí también.

—Es mucho… muy largo. Es como cerca, casi cerca de un kilómetro. Y este que les dijeron que había otra acá para El Árbol.

—Ch: Aha.

—Pero ahorita les dije también que se esperaran aquí tantito.

—Ch: Sí.

—¿Sí? Les dije: ‘Espérense aquí tantito, primero déjenme avisar de esta cosa a Joaquín, aquí están conmigo las personas.

—Ch: Sí.

—Aquí están conmigo los que vinieron. Tengo las fotos, tengo todo lo que encontraron, pero yo creo que hay que esperar tantito.

—Ch: Está muy largo.

—A mí se me hace muy largo. Allá ya sabe cómo estábamos.

—Ch: ¿Cuánto era allá?

—Un poquito menos de la mitad, 400 y tantos.

—Ch: Ah, pos así sí y ¿en cuánto tiempo fue?, ¿seis meses o cuánto?

—Pues yo creo que como el total de todo serían como unos…

—Ch: ¿Ocho meses?

—Siete, ocho meses. Por ahí, sí.

—Ch: Pues hasta eso es rápido.

—Sí pero pos, ya ve, sí y acá a este que se localizó, yo tengo fotos, yo tengo todo. Pero son como unos… cerca de un kilómetro, unos 900 y tantos metros, porque están medidos y todo. Hay dos personas, entonces les dije que quería hablarle a una persona en un lado y a otra en el otro para ver si querían, ¿verdad? Para ver si nos lo podían poner a nuestra disposición.

—Ch: Ah-ah.

—Pero les dije yo que se esperaran tantito porque estaban muy lejos, muy lejos la tirada, al menos a mí se me hace muy retirado.

—Ch: ¿No habrá uno que tenga sólo la mitad?

—Pues es que la tienen que buscar, allí, allí en toda esa área no encontraron nada. Eso fue lo único que encontraron y me dijeron que si se iban para allá, para El Árbol.

—Ch: Sí.

—Les dije: ‘Hablaré con ellos primero y ya, según lo que me digan ellos, pues entonces se hace eso’.

—Ch: Sí.

—Y ya, sobre todo verdad, ya no tengo dinero para darles.

—Ch: O sea que los 30 mil ¿ya se los acabó?

—No, esos hijos de la chingada tiene seis meses que me los acabé.

—Ch: Oh, compadre pues.

—Seis meses que me los acabé, ustedes creen que con 30 mil, hijos de la chingada, es suficiente.

—Ch: Jajajaja. A mí me han dado 10 mil dólares para gastos en seis meses y con esos tengo.

—Oiga, sí, pero usted allí tiene la alcancía. Va y le abre y le saca todo al cochinito.

—Ch: Jajajaja ¡cómo no!

—Pero un hijo de la ching… como yo, ¿de dónde le saca?

—Ch: Mañana va Juan para allá, para donde está, a la frontera.

—Sí, sí, sí, todo está cerrado.

—Ch: Es que allí cuando no es el día de la Independencia es el día de los huevones.

En un segundo momento, el interlocutor de Guzmán Loera le solicita un comprador de droga en territorio mexicano:

—Oiga, compadre: ¿No sabe quién quiera de esas cosas que le gustan, pero aquí donde estoy yo? Es de la buena, la tengo ya en mi casa, tengo 50.

—Ch: Déjeme ver.

—Pero me urge.

—Ch: Déjeme ver. Hay alguien.

—A ver, si se los puedo vender a nueve, están en ocho y medio. Yo tengo esas cosas en mi casa.

—Ch: Sí, yo entiendo.

—En dos maletas.

—Ch: Sí, yo entiendo, déjeme ver y yo le aviso.

—Y me van a estar dando cada 15 días aquí. Un compadre que está por aquí por donde estaba aquél amigo el que se mató por Chilpancingo.

—Ch: Sí, sí me acuerdo, el que se cayó de allá. Déjeme ver a quién y yo le hablo en el transcurso del día, pero yo le pongo a alguien.

—Para dárselas a nueve y yo ganarme unos 500 en cada uno, porque me estoy muriendo de hambre aunque usted no lo crea. Mándeme a esos cabrones para que me compren eso.

—Ch: Hoy yo me muevo con eso.

—Nada más dígales que la cosa está muy buena.

—Ch: Sí. Yo me pongo en comunicación con ellos.

—No lo eches a la borda.

—Ch: Está bueno.

—Porque hay un cab… de los de Jalisco que tú conoces, por acá.

—Ch: Sí, sí, déjeme ver cómo le hago, yo le aviso. Gusto saludarlo.