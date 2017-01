Golpean a supremacista blanco tras toma de posesión

Un hombre golpeó al supremacista blanco, Richard Spencer, en la cara mientras daba una entrevista, informó el sitio de la revista Time.

El incidente ocurrió en Washington DC, poco después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente.

Mientras daba la entrevista, un grupo de activistas lo fue rodeando, lo que provocó que la situación fuese cada vez más tensa.

Durante la entrevista es interrumpido mientras se queja de los manifestantes, uno de ellos le pregunta si es neonazi, lo cual rechaza, posteriormente una mujer le pregunta si se casaría con una mujer afroamericana y no responde.

Tras la pregunta , un atacante aparece con el rostro cubierto y lo golpea en la cara. El atacante salió corriendo tras el incidente.

Spencer logra mantener el equilibrio con dificultad tras el golpe.

Tras el incidente, el supremacista posteo un video en vivo, quejándose del ataque, el cual lo calificó como “cobarde”.

De acuerdo a Time, Spencer ha adquirido notoriedad luego de un video en el que aparece gritando “Heil Trump”, lo cual representa los mensajes propagandísticos nazis.

My only mistake was in giving an interview to someone on a public street while animals tore through D.C.

— Richard ???? Spencer (@RichardBSpencer) 21 de enero de 2017