‘Gobierno de EE.UU. está bajo asalto’. Afirma exdirector de inteligencia

Las instituciones democráticas en Estados Unidos están bajo ataque tras la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI.

Así lo advirtió ayer el exdirector de inteligencia nacional James Clapper.

“Creo que, en muchos sentidos, nuestras instituciones democráticas están bajo ataque, tanto externamente -y eso es lo principal, la interferencia rusa en nuestro sistema electoral- y creo que nuestras instituciones están bajo ataque a nivel interno”, dijo en entrevista con CNN.

Cuando se le preguntó si se refería a Trump a nivel interno, Clapper respondió: “Exactamente”.

El ex funcionario reaccionó así al despido de James Comey como jefe del FBI, justo cuando se encabezaba una investigación sobre los supuestos nexos entre Rusia y la campaña de Trump.

Durante el fin de semana las tensiones crecieron. Según un reporte de The New York Times, Trump le pidió a Comey su lealtad durante una cena privada, y éste le respondió que sólo tenía su honestidad. Después, el Presidente amenazó al ex director del FBI e insinuó que hay grabaciones de sus conversaciones.

Al respecto, el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo ayer que si las cintas existen, deben ser entregadas, luego de que la Casa Blanca se negara a confirmar o desmentir si son reales.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también opinó que Trump debería suministrar inmediatamente al Congreso cualquier grabación y advirtió que su destrucción violaría la ley.

Schumer dijo además que los demócratas del Senado evalúan la posibilidad de rehusarse a votar sobre un nuevo director del FBI hasta que se nombre un fiscal especial para investigar los potenciales lazos de Trump con Rusia.