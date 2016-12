FBI informó a republicanos de Illinois de posible hackeo

Meses antes de la elección presidencial, el FBI informó al Partido Republicano de Illinois que algunas de sus cuentas de correo electrónico quizá habían sido infiltradas el año pasado, señaló el domingo el director ejecutivo del partido.

Nick Klitzing dijo al diario Chicago Tribune que el FBI preguntó en junio al partido estatal sobre cuatro cuentas inactivas o rara vez utilizadas. Sin embargo, el FBI no dijo al partido estatal que el posible hackeo era parte de una investigación federal más amplia que se enfoca en presunta actividad rusa en el sistema político estadounidense, pero urgió a funcionarios del organismo político a que se cambiaran contraseñas y tomaran otras medidas para asegurar sus cuentas de correo electrónico.

“Pensamos que era extraño que el FBI estuviera dando consejos sobre IT (tecnología de la información)”, dijo el director del partido.

Klitzing dijo que el Partido Republicano de Illinois por su cuenta encontró 18 de sus correos electrónicos en el sitio de internet DCLeaks.com. Asegún un reporte del periódico The New York Times, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y compañías privadas de seguridad cibernética creen que el sitio fue creado por una unidad controlada por la agencia de inteligencia militar de Rusia.

El Chicago Tribune revisó los correos electrónicos proporcionados por el Partido Republicano estatal y reportó que estos trataban sobre temas como solicitudes de capacitación, invitaciones a eventos del partido y sobre una discusión respecto a si el legislador federal republicano Peter Roskam debía competir por ser el presidente de las Cámara de Representantes.

El FBI no respondió la noche del domingo un mensaje telefónico de The Associated Press.

Los cuestionamientos sobre el presunto involucramiento ruso en el sistema político estadounidense resurgieron el viernes con un reporte de The Washington Post de que la CIA llegó a la conclusión de que había “alta certidumbre” de que Rusia buscó influenciar la elección presidencial estadounidense a favor del candidato republicano Donald Trump.

Trump calificó la aseveración de la CIA como “ridícula”, y quien será su jefe de gabinete, Reince Priebus, presidente de Comité Nacional Republicano, insistió el domingo en el programa “Meet the Press” de la cadena de televisión NBC que el comité no fue hackeado.

En junio, un ataque cibernético a la Junta Estatal Electoral de Illinois involucró a 90.000 votantes, pero funcionarios de la junta dijeron que ningún archivo electoral fue borrado o modificado. No obstante, después de ese ataque y de otro intento en Arizona, el FBI emitió una alerta a los estados sobre presuntos intentos de obtener información del registro de votantes.