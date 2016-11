Famosos y políticos ahora… ¿quieren ser amigos de Trump?

Ahora que Trump es presidente de EEUU… ¿todo el mundo quiere ser su amigo? Y es que después de que celebridades amenazaron con abandonar el país si ganaba, ahora tal parece que se “desdicen”. Lo mismo ocurre con

los políticos europeos que también lo han mandado felicitar y hasta se alegran de su triunfo.

El caso más reciente es el de la líder del Frente Nacional (FN) francés, Marine Le Pen, quien reaccionó de manera efusiva cuando conoció su victoria, mientras que el líder del británico UKIP, Nigel Farage, hasta mantuvo una reunión ayer en su torre de Nueva York.

Y es que tras la victoria del magnate republicano algunos líderes mundiales han reaccionado con entusiasmo como la primera ministra británica, Theresa May, quien felicitó a Trump por su victoria, tras la que confía en que se mantenga la “relación especial y duradera” entre Reino Unido y Estados Unidos, informó El País.

También el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido uno de los primeros en felicitar a Trump por telegrama. “Entendemos que esto no será un camino fácil teniendo en cuenta la lamentable degradación de las relaciones”, dijo. “Sin embargo, Rusia está listo”.

Incluso a pesar de sus ataques contra China, la reacción oficial del gobierno fue comedida, informa Macarena Vidal desde Pekín. En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lu Kang expresó la disposición de su país a colaborar para un “desarrollo estable y equilibrado” de las relaciones bilaterales y para gestionar “de manera responsable” los posibles problemas. Además el primer ministro Benjamín Netanyahu no se pronunció hasta después del mediodía sobre la elección de Trump –al que calificó de “auténtico amigo de Israel”.

También el presidente de Egipto Abdelfatá al Sisi se apresuró a felicitar a Trump y expresó su confianza en que contribuya con “un nuevo clima en las relaciones” bilaterales a la paz en Oriente Próximo.

En cuanto a España, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno ha felicitado a Trump y asegurado Estados Unidos es un “socio indispensable” para España.

Mientras que la que fuera jefa de campaña del republicano, Kellyanne Conway, informó de la reunión entre Trump y Nigel Farage, político ultraderechista y líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) que hizo una fuerte campaña a favor del “brexit” (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) en el referéndum del pasado 23 de junio.

“(La reunión ha sido) muy productiva. Creo que han podido disfrutar de la compañía del otro y, por supuesto, han tenido la oportunidad de hablar de (los conceptos) de libertad y ganar y lo que eso significa para el resto del mundo”, indicó Conway a la prensa en la Trump Tower de Manhattan.

Farage, polémico político eurófobo y contrario a la inmigración, tiene una estrecha relación con Trump e incluso participó en un evento durante la campaña para las elecciones presidenciales.

Según los medios británicos, Trump está a favor de impulsar una relación bilateral con la primera ministra británica, Theresa May, muy parecida a la que disfrutaron el expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) y la antigua primera ministra Margaret Thatcher (1979-1990) en los años ochenta.

En lo que respecta a Francia, el millonario estadounidense parece querer reforzar sus lazos con Marine Le Pen, que esta semana calificó como “victoria de la libertad” los resultados electorales de Estados Unidos.

Su sobrina, Marion Maréchal-Le Pen, anunció hoy en Twitter que el ultraderechista Frente Nacional había aceptado una invitación para “trabajar juntos” del jefe de campaña de Trump, Stephen Bannon.

Bannon es el director del portal de noticias de la derecha alternativa Briebart, es miembro del equipo para la transferencia de poderes entre Trump y el Gobierno del presidente, Barack Obama, y suena como posible jefe de Gabinete de la Casa Blanca, un cargo que equivale al de primer ministro en Europa.

A este puesto también podría optar el presidente del Comité Nacional Republicano, Rience Priebus, el principal aliado del presidente electo durante su accidentada campaña de primarias.

En cuanto a las celebridades, algunas como Miley Cyrus, Lena Dunham y Amy Schumer, aseguraban hacer sus maletas e irse de su país si Hillary Clinton no ganaba las elecciones. Sin embargo, poco después se arrepintieron. Una de ellas fue Miley Cyrus no pudo contener el llanto ante su impotencia.

La cantante era una de las seguidoras de la ex candidata demócrata Hillary Clinton, pero al darse a conocer el miércoles en la madrugada los resultados que le daban la victoria al magnate, Miley no pudo contenerse y subió un video a Facebook llorando.

“He sido muy elocuente con mi apoyo a cualquiera menos a Donald Trump.

“Todavía creo que ella (Hillary) se merece ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos, por eso estoy tan triste”, dice en el video mientras sus lágrimas aparecen a cuadro.

Cyrus continua su discurso alegando que Clinton hizo todo lo posible para ganar y termina por aceptar a Trump como el nuevo presidente. “Me hubiera gustado que tuviera la oportunidad, porque ella luchó durante tanto tiempo y porque le creo cuando dice que ama a este país. Es a lo que siempre se ha dedicado, ha dado su vida para hacer un mejor país.

“Donald Trump, te acepto como presidente de los Estados Unidos.Quiero tener esperanza”, agrega.

La rubia finaliza agradeciéndole a Hillary y tendiéndole la mano a Trump.

“Si quiere abrir su corazón, si quiere abrir su mente, me encantaría poder aconsejarlo. Gracias Hillary por ser inspiradora para todos”, termina la cantante.

Por su parte Whoopi Goldberg declaró en varias ocasiones: “Tal vez es momento de que me mude”. Pero después de las elecciones, la ganadora del Oscar respondió: “No voy a dejar el país en el que nací y me crié. No tienes por qué decirme que me vaya”.

Amy Schumer también respondió; “Mi acto cambiará porque necesitaré aprender a hablar español porque voy a mudarme a España o a alguna otra parte. En primer lugar, la entrevista en la que dije que me mudaría fue en Londres y lo dije en broma. Cualquier persona que diga que empaque maletas es tan asquerosa como cualquiera que votó a favor de este declarado racista, homófono, irrespetuoso y abusador de mujeres. Como el resto de ustedes estoy sufriendo hoy. Mi corazón está partido en un millón de piezas. Mi corazón se rompe por mi sobrina y mis amigas que están embarazadas trayendo niños al mundo en este momento”, dijo según Metro.

Otra que reaccionó ante el triunfo de Trump fue Lady Gaga, quien se presentó en la torre del magnate para protestar.

Y Katy Perry confesó que sus padres votaron por Donald Trump en la contienda.

Durante el discurso que ofreció en el evento organizado por el partido de Clinton en Nueva York, la intérprete dijo que hizo todo lo posible por que sus papás cambiaran el voto a favor de la candidata demócrata. (Con información de EFE y Agencia Reforma).