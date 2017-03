Falla técnica limita a usuarios de teléfonos móviles de AT&T llamar al 911

ACTUALIZACIÓN 11 P.M. EST.

Mediante un tweet, la compañía AT&T informó que la falla técnica que limitó a usuarios de telefonía celular a la hora de llamar al servicio de emergencias 911 fue resuelto con éxito cerca de las 10:30 p.m. del miércoles 8 de marzo.

Issue has been resolved that affected some calls to 911 from wireless customers. We apologize to those who were affected. — AT&T (@ATT) March 9, 2017

En el mensaje, AT&T explica que “el problema ha sido resuelto, el que afectó algunas de las llamadas al 911 por parte de los usuarios de telefonía móvil. Nos disculpamos con aquellos que resultaron afectados”.

La compañía no reveló más detalles sobre la falla.

ANTERIORMENTE: La compañía AT&T reconoció la noche del miércoles 8 de marzo que sus clientes no pueden llamar al servicio de emergencias 911 debido a una falla técnica no especificada.

Según reportó KPRC-TV en Houston, representantes de la empresa explicaron que “estamos al tanto del problema que está afectando a los clientes de telefonía celular y estamos tratando de resolverlo lo más rápido posible. Nos disculpamos por el inconveniente”.

Aware of issue affecting some calls to 911 for wireless customers. Working to resolve ASAP. We apologize to those affected. — AT&T (@ATT) March 9, 2017

Un vocero de la compañía no brindó más detalles sobre el problema, cuántos estados se han visto afectados o cuándo será resuelto.

A la fecha se han reportado problemas en Texas, Florida, Colorado, Indiana, Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Massachussetts.

Per @ArtAcevedo – AT&T cell phones cannot dial out 911 nationwide right now. For those cell users in Houston dial 713-884-3131 — Houston Police (@houstonpolice) March 9, 2017

En Texas, el problema ha sido reportado en ciudades como Austin y Houston. En la Ciudad Espacial, el jefe del Departamento de Policía, Arturo Acevedo, confirmó el problema y pidió a las personas afectadas que en lugar de llamar al 911, que hablen al 713-884-3131 en caso de emergencia.

En otras ciudades, las autoridades también han pedido a los usuarios afectados que utilicen números alternativos para solicitar ayuda de emergencia.

