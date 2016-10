Exhiben Carlos Slim y NYT mentiras de Trump

Grupo Carso y el diario The New York Times (NYT) desmintieron a Donald Trump, quien acusó a Carlos Slim de intervenir en la campaña presidencial de EEUU.

“Slim es un excelente accionista que respeta plenamente los límites sobre la independencia de nuestro periodismo. Nunca ha intentado influenciar lo que reportamos”, aseguró en un comunicado Arthur Sulzberger Jr., actual presidente de The New York Times Company.

Ayer, en un mitin en Carolina del Norte, el candidato republicano acusó a Slim de estar detrás de las publicaciones del NYT que han exhibido su trato a las mujeres.

“El accionista más grande en el Times es Carlos Slim. Ahora, Slim viene de México. Le ha dado muchos millones de dólares a los Clinton”, dijo Trump.

“Los reporteros del New York Times no son periodistas: son cabilderos corporativos para Carlos Slim y para Hillary Clinton. ¿Vamos a dejar que corporaciones extranjeras y sus presidentes decidan el resultado (de la elección)?”.

“Esto es totalmente falso. Ni siquiera somos activos en la política mexicana”, explicó Arturo Elías, vocero de Grupo Carso.