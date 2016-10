Exgobernadora de Arizona minimiza el voto hispano

La exgobernadora de Arizona, Jan Brewer descartó que los hispanos puedan tener un papel decisivo su estado, como lo indicó la candidata Hillary Clinton.

Arizona ha sido históricamente un feudo republicano, sin embargo ha existido un crecimiento en el número de votantes registrados hispanos.

“Nooo”, dijo la exgobernadora cuando el diario The Boston Globe, le preguntó sobre la influencia que tendrían los hispanos en las elecciones.

“Ellos no salen a votar. Ellos no votan”, indicó la republicana.

Un miembro hispano del Comité Demócrata se mostró ofendido tras la declaración.

De acuerdo a Jose Aristimuño, las palabras de la exgobernadora fueron “una cachetada en el rostro de la comunidad hispana”.

Otros líderes hispanos consideran que la exgobernadora está equivocada.

“Los votantes latinos van a dar un paso adelante y hacer valer su voz en estas elecciones. Ya estamos viendo que estamos rompiendo los récords en los votantes registrados en estados claves. Donald Trump atacó a los latinos y a los inmigrantes en su campaña y ellos se rehúsan a permanecer callados en esta elección”, dijo al Huffington Post, Xochitl Hinojosa , quien es vocera de la campaña de Hillary Clinton.

Jan Brewer es una exgobernadora que dejó su cargo en enero del 2016, su gestión estuvo marcada por propuestas en contra de los inmigrantes, entre ellas la SB 1070, que pretendía pretendía establecer como delito el ser inmigrante indocumentado y obligar a los policías estatales y locales el detener a una persona sospechosa de estar en forma ilegal en el país.

La iniciativa puso a la gobernadora en confrontación directa con el presidente Barack Obama, quien no titubeo en criticar la propuesta.