Exesposa de Trump es criticada por tomarse selfie en accidente de NY (VIDEO Y FOTOS)

La ex esposa del presidente Trump Marla Maples, fue ampliamente criticada después de que se tomara selfies cerca del lugar del accidente en Times Square, donde un hombre fue acusado de matar a una joven y herir a 22 personas el jueves.

La mujer de 53 años de edad, acudió al lugar tras darse a conocer la noticia de que el hispano Richard Rojas había estrellado su auto contra los peatones, por lo que aprovechó para tomarse unas fotos para su cuenta de Instagram y Snapchat, de acuerdo con el Daily Mail .

Una vez en la escena, fue vista posando para las selfies con otras personas justo en adelante de la cinta policial que mantenía a las multitudes alejadas.

Ella también publicó videos diciendo que estaba allí para “ayudar”.

“Estamos en Times Square en la escena de este terrible accidente”, dijo en un video en el sitio.

“XXX Times Square con amor”, escribió sobre el material.

Rápidamente en redes sociales se generaron comentarios en contra de sus acciones: “Esto es muy ofensivo”, “Una mujer grosera”, falta de respeto para el horror que costó la vida a una hermosa chica de 18 año de edad. ¡Abominable!”, le escribieron.

Marla Maples is caught taking selfies at the site of today’s tragedy in #TimesSquare. pic.twitter.com/MBDRAoy4AY

— Based Monitored ???????? (@BasedMonitored) 18 de mayo de 2017