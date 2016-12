Ex senador hace polémica recomendación a inmigrantes y causa enojo (VIDEO)

Mientras aún no se sabe exactamente cuántas personas sin documentos deportará Donald Trump una vez que asuma la Presidencia en enero próximo, el ex senador Rick Santorum aconseja a los “Dreamers” que sí están preocupados por su estatus migratorio, deben salir de Estados Unidos por su propia voluntad, “puedes irte a cualquier otro país”, dijo.

Al menos así lo dejó claro, durante un evento del Ayuntamiento organizado por Van Jones de CNN, en donde se convirtió en el centro de la polémica al aconsejarle a una “Dreamer” que se regrese a su país para aplicar los conocimientos en ingeniería, que pudo obtener gracias a los beneficios del DACA, según una nota publicada por el Hufftington Post.

Elizabeth Vilchis, una ingeniera mecánica que vino a los Estados Unidos desde México cuando tenía 7 años, le preguntó a Santorum sobre los planes de inmigración de Trump: “Estoy a punto de perder todo el trabajo que he hecho si la nueva administración decide poner fin a DACA”, dijo, refiriéndose al programa federal que ofrece a inmigrantes indocumentados permisos de trabajo y la acción diferida de la deportación.

“Voy a perder mi carrera y potencialmente seré marcada para la deportación”, si Trump sigue con sus promesas de ponerse duro contra la inmigración, dijo.

Le preguntó a Santorum cómo le aconsejaría que planificara su futuro, a lo que el ex senador comenzó su respuesta hablando de su padre, quien dejó la Italia de Mussolini para venir a los Estados Unidos también cuando tenía 7 años de edad, aunque según explicó “no se le permitió venir por las leyes de inmigración en ese momento”.

Entonces comenzó a dirigirse específicamente a Vilchis: “Lo que la mayoría de la gente en Estados Unidos siente es que lse es han dado un tremendo beneficio estando aquí en este país”, dijo Santorum, agregando que imaginó que no “tendría las oportunidades de lograr lo que tiene” en su país de origen.

“Mi punto final es que usted tiene la capacidad de ir a cualquier otro país en este momento y aplicar esos conocimientos, y tener éxito, y volver a solicitar para regresar a Estados Unidos”, añadió Santorum. “Vayan y hagan del mundo un lugar mejor”.

“En primer lugar, este es su país”, dijo. “No importa lo que diga, no importa lo que digan los demás, este es su país”, le replicó Ana Navarro, de CNN.

“Eso no es lo que dice la ley”, respondió Santorum. “Por mucho que sea comprensivo con ustedes, deben reconocer el regalo que América les ha dado y que pueden dar al mundo”.

Muchos espectadores no pudieron contener su disgusto a través de las redes sociales como Twitter.

Elizabeth Vilchis respondió al republicano a través de un escrito que publicó Univisión: “Santorum me hizo sentir que mis contribuciones a este país no valen nada. Que mi servicio a este país no se puede considerar estadounidense. Mientras lo escuchaba sólo podía pensar: ¿cómo puede él sentir que yo soy ‘afortunada’ de estar en EEUU, pero EEUU no es ‘afortunado’ de contar con mis contribuciones?”.

“La palabra ‘indocumentada’ siempre estuvo allí aunque de pequeña yo no entendiera exactamente qué significaba, sólo sabía que era diferente”, agrega Vilchis en el amplio artículo que escribió para la página web de Univisión.

La joven explica en el mismo escrito que “los días que siguieron a la noche en que todo mundo se dio cuenta de que Trump iba a ser nuestro presidente, muchos amigos me llamaron en pánico, no sabían qué iba a pasar con sus vidas, pensaban que les iban a quitar todo lo que habían conseguido con su trabajo. Lo único que yo les podía decir era que DACA significa para nosotros un respiro, la posibilidad de una solución a nuestro caso; que ya hemos sobrevivido sin DACA y que si lo quitan, nos queda la certeza de que somos más fuertes ahora: tenemos experiencia, licencias y algunos hasta la capacidad de comprar una casa, rentar un apartamento o abrir un negocio. Que hay que usar esos recursos para tratar de crear algo nuestro y asegurar que nuestro futuro siga dándonos orgullo”.

Además, dijo que se siente orgullosa “de haber contribuido a la economía nacional al iniciar un negocio que arrancó con sólo 6 estudiantes y llegó a contratar a más de 400 empleados que trabajan haciendo entregas de comida en NY”, a través del cual ha podido ayudar a sus padres para que ya no trabajen dobles turnos.

“Como yo hay mucha gente haciendo lo mismo. Si nos dicen que tenemos que salir, el país pierde talento técnico, pierde líderes de comunidad y pierde a gente que ha creado empleos que podrían ser de cualquier americano. El impacto económico y comunitario sería tremendo. Me duele en el corazón que prefieran quitarle al país talento y soluciones a problemas económicos antes que permitir que nos quedemos. Ojalá entendieran el valor de nuestras contribuciones”, dijo Elizabeth Vilchis en su escrito.

Y termina haciendo una invitación a Santorum, para “tratar de ver lo que tenemos en común: tanto él como yo tenemos un extenso compromiso de servicio. Somos líderes en nuestra comunidad y ambos esperamos dirigir problemas reales en este país. Los dos queremos hacer una diferencia y deberíamos trabajar juntos para comprender verdaderamente el complejo problema de la inmigración y ayudar a crear una mejor solución”.