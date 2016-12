Este restaurante le dice a quienes votaron por Trump que se vayan a comer a otro lugar

Tras colgar un letrero en su puerta en el que dice a quienes votaron por Donald Trump que mejor se vayan a comer a otro, un restaurante en Hawái se enfrenta a duras críticas.

Se trata del Café 8 ½ que está en Honolulu, el que colgó el letrero amarillo con la frase: “Si votaste por Trump no puedes comer aquí! No Nazis”, según informó Fox News.

‘You cannot eat here’: Hawaii café riles residents with ban on Trump voters https://t.co/aSA7S4WprB pic.twitter.com/3oXSqYLMvM — Fox News (@FoxNews) 27 de diciembre de 2016



Willes Lee, ex presidente del Partido Republicano de Hawái y ahora jefe de la Federación Nacional de Asambleas Republicanas, dijo a Fox News que ve la señal como discriminatoria y un recordatorio de los días “racistas y llenos de odio” antes de ser un estado, según publicó el sitio de noticias The Hill.

“¿Recuerdas cuando los filipinos no podían ir a ciertos lugares, o los japoneses no podían entrar en muchos hogares? Y no importaba por quién votaran”, dijo Lee, quien es de descendencia japonesa.

Los fundadores del restaurante, Jali y Robert Warner, dijeron que el establecimiento no discrimina a los simpatizantes de Trump, cuando se les preguntó sobre su decisión de colocar el letrero.

“No ponemos nada diferente en su comida”, dijo Jali Warner a Fox News.

“Robert sólo quiere expresar lo mucho que no le gusta Trump… si la gente lo toma personal o les duele, no podemos ayudar. Por eso decimos que tienen [una] opción si quieren venir o no venir. No los obligamos”, añadió.

De acuerdo con Jali Warner, el restaurante sólo ha recibido tres quejas desde que el letrero se colgó en la puerta principal.

“No queremos crear problemas”, dijo. “Hay suficientes problemas en el mundo”.