Este fue el primer mensaje de Obama como ciudadano

Barack Obama no abandona a sus seguidores. Y es que aunque ya dejó la Casa Blanca sigue más presente que nunca en la escena política.

El ex presidente interrumpió sus vacaciones para informarle a los ciudadanos que está cumpliendo su promesa.

En su más reciente tweet, Obama hace referencia a los millones de cartas recibidas durante su tiempo en el poder y que está llevando a cabo la promesa que hizo de leer al menos diez de ellas al día.

“Leía estas cartas cada día. Era una de las mejores partes de mi trabajo, saber de ustedes”, dijo Obama en su cuenta de Twitter.

I read letters like these every single day. It was one of the best parts of the job – hearing from you. https://t.co/so1luBcszV

— Barack Obama (@BarackObama) 22 de enero de 2017