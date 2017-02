Estas son las recomendaciones de los abogados para inmigrantes que estén en peligro de deportación

Abogados y activistas recomendaron hoy a indocumentados con más de dos años de residencia en EE.UU. recopilar pruebas de su estancia en el país, de cara a las nuevas directrices migratorias.

“La nueva política de ‘deportación expedita’ incluye a personas que han vivido menos de dos años, así que es importante tener documentos que certifiquen una estancia mayor a 24 meses”, explicó a Efe Víctor Nieblas, ex presidente de La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció este martes nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.

“El Departamento de Seguridad Nacional”, agrega el memorando firmado por el secretario de esta agencia, John Kelly, “ya no eximirá clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”.

Da además a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la potestad de aplicar la deportación expedita, es decir sin necesidad de acudir a un juez para defender el caso.

Para el abogado de inmigración Fernando Romo, la implementación de esta medida no es nueva, ya que la administración de George W Bush la utilizó contra los extranjeros que hubieran vivido menos de un año dentro del país.

“Extender el tiempo de estadía en el país para poder acceder a un juez demuestra la mano dura que este Gobierno quiere imponer con los indocumentados”, apuntó el abogado.

Las declaraciones de impuestos, recibos de servicios públicos, matriculas consulares, y contratos de renta están entre los documentos que los abogados utilizan para comprobar la estadía de un inmigrante en el país.

Las cuentas de banco y los talones de cheque de pago de salario también pueden servir, no obstante, Romo advierte que estos documentos deben tener el nombre real del inmigrante.

“Si un agente descubre que se esta usando otro nombre eso podría traer otras consecuencias legales, e incluso se le puede mantener arrestado alegando que no pueden establecer su identidad”, explicó.

Los abogados recuerdan que los agentes de Inmigración pueden cotejar las huellas digitales de un detenido con los archivos de las autoridades federales y estatales. Esta comparación puede revelar arrestos anteriores y datos en que el inmigrante mintió o no quiso compartir.

Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), organización que ha emprendido una campaña para educar a la población indocumentada sobre sus derechos, es importante recalcar que siempre se deben mantener copias de estos documentos y que se deben mantener como uso personal.

“No deben entregar los originales, ni al abogado, ni al oficial de inmigración, la mayoría son imposibles de recuperar y pueden hacer la diferencia entre quedarse dentro del país o ser deportado, además quédese callado hasta que hable con un abogado”, insistió Cabrera.

Por su parte Nieblas recomendó a los inmigrantes a no tener miedo, no dejarse intimidar y no firmar ningún documento sin la presencia de un abogado.

“Sabemos que los agentes están gritando e incluso les están mintiendo para lograr que abandonen sus derechos, pero no debemos caer en esa trampa”, aseveró.