Estas fotos de una sonriente Ivanka con el primer ministro de Canadá están dando de qué hablar

Ivanka Trump asistió a una reunión junto su padre, el presidente Donald Trump, además del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Sin embargo lo que más llamó la atención de algunos medios de comunicación y de las redes sociales, era cómo la hija del mandatario sonreía y observaba detenidamente al primer ministro cuando tomaba la palabra.

El diario Daily Mail informa que Ivanka fue pieza fundamental en la reunión de este lunes entre ambos mandatarios; a pesar de no tener una función específica en el gabinete de la Casa Blanca, aunque es considerada una de las principales asesoras de su padre Donald Trump.

El periódico británico mostró las fotos del encuentro, donde se puede observar a Ivanka muy atenta, además también muestra cómo el ministro se portó atento y caballeroso con ella.

The Justin Trudeau fan club just got another new member https://t.co/16lHIcsit2 pic.twitter.com/uVCWdNhaCc — Daily Mail US (@DailyMail) 13 de febrero de 2017

En las imágenes se puede ver la atención que Ivanka ponía a las intervenciones de Trudeau; quien ha sido calificado por medios como “The Richest” como el “jefe de Estado más guapo del mundo”.

“Estoy honrada de estar aquí, buscando escuchar de todas ustedes, quienes han servido un tremendo rol como modelos para mí; y muchos otros líderes de negocios alrededor del mundo”, dijo la hija del presidente estadounidense.

Otra imagen que ha destacado en las últimas horas es una compartida por la misma Ivanka Trump a través de Twitter e Instagram, en ella se puede ver a Ivanka sentada en el escritorio presidencial, dentro del Salón Oval, acompañada está por su padre y el invitado Trudeau.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! ???????????????? pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 de febrero de 2017

Cabe destacar que éste fue el primer encuentro en el que participó Ivanka Trump en el gobierno de su padre, esto, a casi un mes de que asumió la presidencia.

Ivanka Trump meets with Justin Trudeau at White House meeting about female entrepreneurs https://t.co/GDcbP4IvUh pic.twitter.com/2pbwXFyQhi — People Magazine (@people) February 13, 2017

Trump y Trudeau participaron en la Casa Blanca en una mesa redonda con líderes empresariales y emprendedoras, dentro de la visita oficial que realizó a Washington el primer ministro canadiense.

“Debemos garantizar que nuestra economía es un lugar donde las mujeres pueden trabajar y progresar”, comentó Trump en unas breves declaraciones al comienzo del encuentro.

Según Trump, es necesario que EEUU adopte políticas para “mantener a las mujeres en la fuerza laboral”, hacerles más fácil “manejar las exigencias de tener un trabajo y una familia”, y que tengan “acceso a capital”.

Por su parte, Trudeau enfatizó que es fundamental romper las “barreras” que siguen existiendo para las mujeres en el mundo laboral y crear “más caminos para su éxito”.

President Trump, Justin Trudeau, and Ivanka Trump Hold Roundtable Discussion On Women… https://t.co/27nc7luWp8 pic.twitter.com/h75s36jUrk — BCNN1 (@bcnn1) February 14, 2017

Al lado del primer ministro canadiense estaba sentada Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense y quien durante la campaña ayudó a su padre a promover un plan de exenciones fiscales para hacer el cuidado infantil y las guarderías más asequibles.

La hija mayor de Trump, que mantiene una relación muy cercana con su padre, todavía no tiene un cargo oficial en el nuevo Gobierno.

Según detalló la Casa Blanca, el denominado Comité bilateral para el Progreso de las Mujeres Emprendedoras y Líderes Empresariales es una muestra del compromiso de Trump y Trudeau con “eliminar las barreras a la participación económica de las mujeres”.

Ivanka Trump helps host a White House women’s business initiative with Canadian PM Justin Trudeau https://t.co/yNA8j19IpB pic.twitter.com/Pow1Jrqhsx — CNN (@CNN) February 13, 2017

Tras convertirse en primer ministro de Canadá en noviembre de 2015, Trudeau cumplió una de sus promesas electorales y nombró un gabinete con igual número de mujeres que de hombres.

Trump, por contra, ha elegido a muy pocas mujeres y representantes de minorías como la afroamericana o la hispana para los cargos de alto nivel de su gabinete.

La de hoy es la primera reunión bilateral entre los líderes de ambos países desde que Trump asumió la Presidencia el pasado 20 de enero.