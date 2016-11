Estallan protestas anti-Trump en principales ciudades de EE.UU. (VIDEOS Y FOTOS)

Un día después de la elección de Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos, miles de personas salieron hoy a las calles de las principales ciudades del país para mostrar su rechazo a la decisión salida de las urnas.

Chants of “Donald Trump go away, racist, sexist, anti-gay” have erupted at protests pic.twitter.com/m5nHdKzdtB — Mary Georgantopoulos (@marygeorgant) 9 de noviembre de 2016

Una de las más multitudinarias -sino la que más- fue la de Nueva York, donde al menos 5.000 personas según la Policía se concentraron en la Torre Trump de Manhattan al grito de “no es mi presidente”.

Además autoridades de Seattle informaron que un tiroteo en el centro de la ciudad dejó un saldo de cinco personas heridas, aunque dijeron que no tiene qué ver con las protestas.

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Bomberos de Seattle explicó que llegaron a la 3ª Avenida, en la calle del Pino, y ahí atendieron a cinco personas con heridas de bala, una de ellas en estado crítico fue trasladada al Harborview Medical Center.

El Departamento de Policías de la ciudad inició una investigación y aseguró que el tiroteo no tiene ninguna relación con las protestas anti-Trump que se llevan esta noche en Seattle.

Una treintena de personas fueron detenidas en Nueva York por desórdenes públicos, de acuerdo con las autoridades.

Entre las más numerosas fueron también las de Filadelfia (Pensilvania) y Chicago (Illinois), donde los manifestantes se reunieron frente a la Torre Trump y corearon insultos contra el magnate.

La capital, Washington, así como Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), Denver (Colorado), Austin (Texas), Portland (Oregón), Seattle (Washington) o las californianas Los Ángeles, San Francisco y San Diego fueron igualmente escenario de protestas.

Todas ellas bastiones demócratas en los que Hillary Clinton ganó este martes a Trump con grandes márgenes.

En Portland, los 2.000 concentrados, según la Policía, corearon: “No al KKK (Ku Klux Klan), no a EE.UU. fascista, no a Trump”.

Aunque la mayoría de protestas transcurrieron sin mayores incidentes, en el feudo izquierdista de Oakland (California) los manifestantes formaron algunas barricadas a las que prendieron fuego y se produjeron choques con la Policía en el acceso a una autopista.

Protesters angry over #Trump being voted president elect and are walking the streets of #Seattle at this hour chanting: “Not my president.” pic.twitter.com/pmwUnM9g4Z — KIRO 7 (@KIRO7Seattle) 10 de noviembre de 2016

En Richmond (Virginia), lugar de residencia del senador Tim Kaine, compañero de fórmula de Clinton, los manifestantes rompieron los cristales de la sede del Partido Republicano.

Protesters chanting: “When Black lives are under attack, what do we do, stand up fight back.” Thounsands still marching down 2nd Ave. pic.twitter.com/akHs5XMxzv — KIRO 7 (@KIRO7Seattle) 10 de noviembre de 2016



Finalmente en Nueva Orleans (Luisiana), quemaron un muñeco de Trump y también rompieron cristales de algunos edificios, como entidades bancarias.

A few dozen people have decided to climb a bus on Lake Shore Drive. pic.twitter.com/VmGbCrPO8F — Nereida Moreno (@nereidamorenos) 10 de noviembre de 2016

Protesters left Trump Tower & are pouring into streets near State and Kinzie. They’re chanting “Hey hey ho ho Donald Trump has got to go” pic.twitter.com/Z8KgNE9c8J — Nereida Moreno (@nereidamorenos) 10 de noviembre de 2016

Signs along the anti-Trump march route. pic.twitter.com/Mfof1Gvm5t — Stacy St. Clair (@StacyStClair) 10 de noviembre de 2016

Inner campus drive. “Say it loud, say it clear; immigrants are welcome here” #utprotest pic.twitter.com/U1ra50HKfW — Eva Ruth Moravec (@EvaRuth) 9 de noviembre de 2016

Las manifestaciones fueron pacíficas en su mayoría, de acuerdo a las autoridades.

En Chicago, varios miles de personas marcharon por el Loop y se reunieron a las afueras de la Torre Trump entre cánticos de “¡No es mi presidente!”

Michael Burke, residente de Chicago, cree que el presidente electo “dividirá al país y fomentará el odio”. Añadió que existe un deber constitucional para no permitir eso.

Una protesta similar reunió a cerca de 1.000 personas en Manhattan. A las afueras de la Torre Trump de la Quinta Avenida, la policía instaló barricadas para contener a los inconformes.

Cientos de manifestantes se reunieron cerca de la alcaldía de Filadelfia pese al clima helado y lluvioso. Los participantes — entre los que había simpatizantes de la aspirante demócrata Hillary Clinton y el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders — expresaron su molestia hacia republicanos y demócratas por el resultado electoral.

En Boston, miles de manifestantes opuestos a Trump recorrieron el centro de la ciudad entre gritos de “Trump es un racista” y llevando pancartas que decían “Destituyan a Trump” y “Eliminen el Colegio Electoral”.

Los manifestantes se reunieron en el parque Boston Common para dirigirse al capitolio estatal de Massachusetts, ante una fuerte presencia de elementos de seguridad.

Cientos de estudiantes de la Universidad de Texas salieron de las aulas para marchar por el centro de Austin. Transitaron por las calles cercanas al capitolio de Texas y bloquearon brevemente un transitado puente.

Otros manifestantes gritaban consignas y llevaban carteles frente al Trump International Hotel en Washington, D.C.

Otro grupo permaneció fuera de la Casa Blanca. Sostuvieron velas, escucharon discursos y entonaron canciones.

A primeras horas del miércoles, manifestantes en la American University quemaron banderas estadounidenses en el campus.

En Oregon, decenas de personas bloquearon el tránsito en el centro de Portland, quemaron banderas estadounidenses y obligaron la demora de trenes en dos líneas del tren ligero. Previamente, la protesta en el centro de la ciudad atrajo a varios seguidores de Trump, quienes se burlaron de los manifestantes con letreros. En cierto punto, un simpatizante de Trump fue perseguido por la Plaza Pioneer Courthouse y fue golpeado en la espalda con una patineta antes de que otras personas intervinieran.

También se reportaron protestas en varias universidades de California y Connecticut, mientras que varios cientos de personas se manifestaron en San Francisco y otras se reunieron a las afueras de la alcaldía de Los Ángeles.

El único acto de violencia grave se reportó en Oakland, California, durante una protesta que comenzó poco antes de la medianoche y se extendió hasta la mañana del miércoles.

Algunos manifestantes incendiaron botes de basura, rompieron ventanas y pintaron consignas en cinco negocios del centro de la ciudad, informó la policía. No se arrestó a ningún sospechoso.

Otra protesta comenzó la noche del miércoles en el centro y varios cientos de personas gritaron consignas y ondearon pancartas en la Plaza Frank Ogawa.

En San Francisco, cientos de personas marchan sobre Market Avenue, una de las principales avenidas de la ciudad, para integrarse a una vigilia en el Distrito Castro, un vecindario predominantemente homosexual. (Con información de AP y EFE) (Fotos Getty Images).