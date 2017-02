Estaban atacando a inmigrante mexicano y mira lo que hizo un estadounidense (VIDEO)

En redes sociales circula un video donde se puede ver cómo un estadounidense defiende a un inmigrante mexicano de los ataques de unos clientes.

Aunque todo se trató de un experimento social, el video se convirtió en viral, pues la reacción del joven, que no sabía que era grabado, ha sido aplaudida por muchos.

En las imágenes se puede ver a una pareja de novios que se encuentra disfrutando de un vino en un restaurante, cuando dos personas cercanas a su mesa comienzan a insultar a un hombre por ser mexicano y trabajador de un viñedo.

La mujer en cuanto ve llegar al empleado mexicano dice: “hay un trabajador del viñedo así que tengan cuidado, podría estar sucio”.

La mujer, que en realidad era una actriz, se dirige al migrante y lo cuestiona: “¿No tienes otro lugar dónde sentarte? ¿Tienes que sentarte aquí con nosotros?”.

Josh, un empresario estadounidense, quien también se encontraba en el local y no sabía que estaba siendo grabado, comenzó a alterarse por los comentarios que escuchaba y arremetió verbalmente contra la mujer.

“¿Se dan cuenta de lo desagradable que suena?, suena horrible, suena asqueroso. Si no pueden soportar estar alrededor de otras personas, deberían levantarse e irse de aquí”, dijo molesto.

Ella contestó: “Bueno estoy un poco asqueada”.

Josh se levantó de su mesa y les dijo: “ustedes pueden tener mi mesa porque son demasiado desagradables como para estar cerca. Yo no quiero tener nada que ver con el ambiente a su alrededor. Ustedes son personas desagradables”.

Después se dirigió con la gerente del lugar y le pidió su cuenta porque no soportaba estar al lado de esa pareja.

Entre gritos, defiendió al migrante mexicano: “¿ustedes creen que voy a estar de su lado? Tipos como él ayudan a mi compañía a hacer un montón de dinero y jamás estaría de su lado. Obviamente ustedes son a los únicos que les molesta, así que tomen mi mesa”.

Josh se dirigió a la salida, pero fue interceptado por el dueño del lugar, quien le explicó que todo fue producto de un experimento y que la pareja que insultó al trabajador en realidad eran actores y participaban en el programa de televisión What would you do?

El presentador del programa le preguntó a Josh porqué se entrometió, a lo que él respondió que los migrantes “son trabajadores duros. No iba aceptar lo que decían porque insultar es un hábito asqueroso”.

Por su parte el actor que representó al trabajador mexicano le agradeció por defenderlo, pues demostró que aun hay gente buena en el mundo y luego lo abrazó.