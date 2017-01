‘Estábamos trabajando y que llega la redada’

Moisés Robledo López hizo su vida en Alabama. Allá trabajó en ranchos ganaderos y aserraderos, y se casó con una mexicana con la que tuvo cuatro hijos.

Con un salario promedio de 400 dólares por semana le alcanzaba para vivir muy bien, y no le faltaba nada, pero hace unos días perdió todo.

El hombre, de 39 años, fue deportado y ahora permanece, igual que muchos otros, en el albergue Casa del Migrante, ubicado en esta ciudad tamaulipeca.

“Estábamos trabajando. Llegó la redada y, pues, no hubo tiempo de nada. Te agarran y te deportan, así, sin nada, lo que traes puesto. Me echaron por el puente de aquí (Reynosa), veníamos muchos en un camión y me junté con ellos”, explica Moisés, mientras señala a dos compañeros.

En la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) los orientaron para que pasaran la noche en la Casa del Migrante, que atienden madres de la Iglesia de Guadalupe.

“Trabajé alrededor de 15 años en el campo, de todo un poco. Dejé cuatro hijos: una de 10, 8, 6 y 4 años, son ciudadanos americanos; mi esposa es mexicana. Me deportaron hace tres días, ojalá estén bien”, expone.

“Cuando uno trabaja se vive muy bien. Uno tiene todas las cosas, lo que uno necesita”.

Originario de Chiapas, cuenta que dejó el poblado donde vivía por la pobreza en la que vivía su familia.

“He estado mucho tiempo en Estados Unidos y no sé cómo paguen en Chiapas. Es el estado más olvidado que tiene el país, no hay mucho apoyo, por eso la gente le busca”, relata.

El mexicano reconoce que es muy probable que intente cruzar de nuevo para reunirse con su familia, pero que mientras aprovechará para visitar a sus familiares.

“No se cómo se le hace para aplicar para la residencia, pero desde que entramos ilegalmente, perdemos ese derecho. Como yo hay miles, muchos enfrentan esta situación, dejan allá (Estados Unidos) la familia, los hijos, la mujer, algunos ya no los vuelven a ver”, lamenta.

Ante su situación, pide al Gobierno mexicano que ayuden a los migrantes como él para que no tengan que irse de sus tierras.

“Que nos ayuden, la situación cada vez empeora más en México”.