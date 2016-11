Esta vez Alicia Machado no le ayudó a Hillary… la critican (VIDEO)

Después de que la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, hiciera una aparición especial en un mitin de Hillary Clinton en Dade City, en la que apeló al voto latino de Florida, un estado clave, algunos detractores de la demócrata cuestionaron su decisión de utilizar a la hispana.

Y es que muchos dijeron que al llevar a la ex Miss Universo en lugar de Michelle Obama, había bajado de categoría y en cambio otros simplemente se preguntaban porqué le está dando tanto protagonismo.

“¿Hillary pasó de Michelle Obama la semana pasada a Alicia Machado? ¿Eso es como bajar un grado, no Hillary?”, “¿Alicia Machado mencionó al capo del papá de su hijo? Qué gran ejemplo para las chicas jóvenes. (Sarcasmo)”, fueron algunos de los reclamos.

En su discurso, que tuvo partes tanto en español como en Inglés, la ex modelo recordó a los latinos que su voto es su poder.

“Nuestro voto es nuestra fuerza, es nuestro poder, así que vamos todos temprano a votar (…) Ella va a luchar por arreglar nuestro fallido sistema migratorio”, aseguró Machado al presentar a Clinton.

Sin embargo, según el sitio de noticias hispano Univisión, la mayor parte de su participación la dedicó a un recorrido por su pasado con el magnate y rival de Clinton por la Casa Blanca, el republicano Donald Trump.

Trump fue dueño del concurso de belleza Miss Universo, del que ella fue ganadora en 1996.

“Fue muy doloroso, cruel. Por años estuve enferma. Sólo tenía 19 años, le tenía mucho miedo. (Trump) fue muy agresivo conmigo y me llamaba constantemente con calificativos”, contó.

“Se burlaba de mí, me decía que yo era la Miss gorda, la Miss fea. Por muchos años sufrí de problemas de autoestima”, indicó sobre las razones por las que no deben votar por el magnate.

Alicia Machado entró a la campaña política cuando Clinton la mencionó en el primer debate presidencial y el trato del magnate hacia ella.

Machado había ganado el concurso, pero meses después de la coronación subió de peso.

Clinton relató en el debate que Trump la llamó Miss Piggy, Miss Housekeeping, entre otros insultos. (Con información de Agencia Reforma).

