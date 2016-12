¿Error imperdonable? Lo que hizo Trump en redes sociales le costó borrarlo de inmediato (FOTO)

Donald Trump borró y volvió a enviar un tuit después de recibir críticas en redes sociales porque el primero tenía una falta de ortografía.

En el nuevo tuit, el presidente electo acusó a CNN de reportar “ridículas” noticias falsas argumentando que él no permitirá que su programa de televisión entre en conflicto con su presidencia. En el mensaje enviado hora antes, había escrito “redículas”.

“Los reportes de @CNN de que estaré trabajando en The Apprentice durante mi presidencia, incluso medio tiempo, son ridículas y falsas – ¡NOTICIAS FALSAS!”, escribió en el mensaje corregido y enviado en Twitter.

Reports by @CNN that I will be working on The Apprentice during my Presidency, even part time, are ridiculous & untrue – FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de diciembre de 2016