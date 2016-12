Equipo de Trump rechaza reporte que revela ayuda de Rusia para ganar las elecciones

Un grupo de allegados a Donald Trump, que son parte del equipo de transición al poder del presidente electo Donald Trump, rechazó el informe de la CIA que indica que Rusia habría favorecido al magnate en las elecciones.

Según la agencia EFE, la nota del Washington Post, la nota cita fuentes de la agencia conocedoras de una investigación clasificada, personas conectadas con el Kremlin filtraron a la organización Wikileaks los correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata y de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

De acuerdo a NBC News, el miembros del equipo de Trump consideran que el informe de la CIA, que cita el uso de “hackers” para proveer de información a Wikileaks, viene de la misma agencia que “dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva”.

Según el comunicado atribuido al grupo de transición de Trump: “Las elecciones finalizaron hace un tiempo ya y ahora es tiempo de avanzar y hacer que América (Estados Unidos) sea grande de nuevo”.

Por su parte Rusia a negado estar detrás de los supuestos ciberataques, mientras que el fundador de WikiLeaks Julian Asange, negó que su organización este siendo utilizada por el gobierno ruso.

El comunicado ha generado toda clase de suspicacias, ya que el presidente electo tendrá que trabajar de la mano con la agencia Central de Inteligencia (CIA).

Trump team slams CIA, following reports the agency has concluded that Russia intervened in election to help him. https://t.co/KUhypkKFt5 pic.twitter.com/r3CdR9pFA6

— CNN (@CNN) 10 de diciembre de 2016