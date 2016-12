Entorno de Hillary Clinton devastados tras conocer posible influencia rusa en las elecciones

Miembros del equipo de campaña de Hillary Clinton reaccionaron con molestia tras conocer reportes de una posible influencia rusa para que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, informó el sitio The Hill.

“Mi alma está triturada, son las únicas palabras que tengo”, dijo Jennifer Palmieri, directora de comunicación de la campaña tras ser cuestionada sobre la publicación del Washington Post.

“Casi no pude leer la historia”, dijo.

Soul crushing are the only words I have. Can barely stand to read the story. https://t.co/Me5wUBfQTa — Jennifer Palmieri (@jmpalmieri) 10 de diciembre de 2016

Otro de sus allegados, su vocero Jesse Lerich, también atacó al presidente electo en uno de sus tuits, e hizo referencia al intento de allegados de Trump de desacreditar a la CIA, por revelar las posibles conexiones de Rusia con publicaciones que afectaron a Clinton.

“Desde que fue elegido Trump ha insultado a la CIA, atacado a nuestros generales y a las elecciones de Estados Unidos y despreciado al Departamento de Estado”, escribió.

En otro de sus tuits dijo que la navidad se había convertido en una “película de terrror al conocer sobre Putin y Trump”.

Xmas music suddenly has a strong horror-film-y vibe when you’re reading about Putin & Trump — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 10 de diciembre de 2016

Josh Schwerin, otro de los voceros de Clinton recordó que la campaña de la demócrata ya había denunciado una posible intervención rusa.

“Lo gritamos tan alto como pudimos. Casi nadie escuchó”, escribó en Twitter.