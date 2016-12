Elector republicano de Texas afirma que no votará por Trump

Un miembro republicano del Colegio Electoral de Texas dijo el lunes que no emitirá uno de los 38 votos electorales del estado a favor de Donald Trump porque “estoy aquí para elegir a un presidente, no a un rey”.

El paramédico de Dallas Chris Suprun había indicado previamente que respaldaría a Trump. Pero ahora afirma que los ataques postelectorales del presidente electo a la Primera Enmienda y al proceso electoral del país, así como la continua promoción del empresario a su marca y sus intereses comerciales en el extranjero, lo hicieron cambiar de parecer.

La ley de Texas no obliga a los electores a votar de acuerdo a los resultados de la elección presidencial en el estado, que Trump ganó con ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Hillary Clinton. Suprun y otros electores republicanos firmaron compromisos en la convención estatal del partido realizada durante el verano en Dallas, para votar por el candidato de su partido, aunque esos documentos no son legalmente vinculantes.

“Espero represalias, pero esa ha sido la norma durante la campaña. Las personas están descontentas. Están molestas. Yo también lo estoy”, dijo Suprun, quien dijo que antes de cambiar de parecer había recibido cientos de emails, cartas y llamadas telefónicas exhortándolo a no respaldar a Trump.

Suprun dijo que el sistema del Colegio Electoral “funciona bien actualmente”. Su problema es únicamente con el ganador.

“Me dijeron que si elegíamos a Donald Trump, él transformaría su personalidad para hacerla más presidencial. No lo hizo”, comentó Suprun. “Quería que fuera presidencial, pero desde la elección no ha alcanzado el nivel de nuestras instituciones, las ha atacado. Estoy aquí para elegir a un presidente, no a un rey”.

Otro elector republicano de Texas, Art Sisneros, renunció la semana pasada en lugar de votar por Trump. Los electores votarán para reemplazar a Sisneros una vez que se reúnan el 19 de diciembre en Austin y en todas las capitales estatales del país para votar por un presidente.

Suprun dijo que no renunciará, pero tampoco votará a favor de Clinton.

“No estoy seguro de por quién voy a votar, pero tendría que considerar seriamente a alguien como (el gobernador de Ohio, John) Kasich, quien cuenta con experiencia tanto ejecutiva como legislativa para unir a las personas”, declaró.

Suprun dijo que estaba esperando a ver si otros electores se sublevan y respaldan a Kasich como una alternativa a Trump.

“Busco a alguien que nos pueda unificar a todos”, argumentó.