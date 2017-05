El presidente Trump se equivoca en Twitter e internet no lo perdona (FOTOS)

Un error del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la hora de enviar un mensaje incompleto en la red social Twitter lo convirtió en el centro de burlas de los usuarios de internet el sábado 13 de mayo, informó The Hill.

El mensaje decía solo “We” (nosotros) y aunque posteriormente fue borrado, quienes lo vieron y guardaron capturas de pantalla posteriormente las reprodujeron por el ciberespacio, eso sí, no sin antes terminar la frase con singulares expresiones.

A lo largo del día, periodistas, figuras públicas, analistas políticos y todo aquel que tuviera acceso a la imagen la compartió y enviando claros mensajes al mandatario.

In that moment, he became President. pic.twitter.com/iLJVeGddbV — Franklin Leonard (@franklinleonard) May 13, 2017

El fallo de Trump se da en un momento en que él se plantea hacer cambios en el equipo de prensa del gobierno por no haber sabido controlar la polémica sobre el despido del director del FBI, James Comey, según informó The Wall Street Jornal.

El diario, que cita como fuente a múltiples funcionarios de la administración, apunta que el presidente no descarta reemplazar al portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y que también está pensando en una reorganización de su equipo de comunicación y su estrategia.

Un empleado de la Casa Blanca habló a The Wall Street Journal sobre la frustración del equipo de comunicación de Trump, quien insiste en controlar su propia cuenta de Twitter pero luego espera que su gabinete de prensa controle la reacción de los medios a sus publicaciones “y les culpa cuando no son capaces de hacerlo bien”.

A continuación algunas de las mejores respuestas al “We” del presidente:

…WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) May 13, 2017

???? are NEVER, EVER, EVER / getting back to political stability in this country ???? pic.twitter.com/3XAUXBhm6F — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) May 13, 2017