El miedo atenaza a indocumentados que no dejan de prepararse a lo que viene

El miedo atenaza a un gran número de inmigrantes indocumentados que, ante los centenares de detenidos en las redadas de la pasada semana, han decidido no llevar a los niños a la escuela o incluso dejar de ir a trabajar ante el miedo a ser capturados por ICE.

“Definitivamente en nuestra comunidad ahora hay un gran miedo e incertidumbre, no saben qué va a pasar y no tienen soluciones ni respuestas a muchas de las cosas que quieren saber”, declaró a Efe Marta Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

“La gente que supuestamente no era prioridad porque no tenían un récord criminal también debe tener miedo de este nuevo día”, agregó la líder centroamericana.

No obstante, a pesar del temor que sienten tanto los inmigrantes indocumentados como sus familiares, hay un sentido de responsabilidad para prepararse adecuadamente para enfrentar la realidad actual.

La activista destacó que incluso los inmigrantes indocumentados tienen derechos, por eso insistió en la importancia de conocer cuáles son esos derechos y saber cómo actuar, por ejemplo, en el momento de una detención.

Para la representante de la Mesa Redonda Latina, Ángela Zambrano, además del miedo también está presente un deseo de resistir y prepararse para enfrentar cualquier circunstancia adversa.

“Las personas tienen mucho interés en prepararse ante la eventualidad de que ICE llegue a su casa y los arresten y (para saber) qué es lo que tienen que hacer en ese caso”, destacó a Efe Zanbrano.

Sin embargo, para las autoridades de inmigración, las deportaciones recientes se tratan de “operaciones regulares de cumplimiento de la ley”.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE.UU. realiza regularmente operaciones específicas de enforzamiento durante las cuales se dedican recursos y personal adicionales a la detención de extranjeros deportados”, señaló hoy el organismo federal.

“Todas las actividades de aplicación de la ley se llevan a cabo con el mismo nivel de profesionalismo y respeto que los oficiales de ICE exhiben todos los días”, afirmó la declaración enviada a Efe por Virginia Kice, portavoz de la entidad para la Región Oeste del país.

Según explicó un oficial del ICE, “para los extranjeros que han tenido su debido proceso y a los que se la ha dado orden de salir de los Estados Unidos por un juez federal, es una función del ICE ejecutar esas órdenes judiciales”.

Organizaciones defensoras de los indocumentados no están de acuerdo con este planteamiento y rechazan que la deportación sea la solución a los problemas.

“No necesitamos el arresto, la condena y la prisión como la respuesta por defecto para cada ley que se incumple” reclamó la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), en una declaración enviada por su portavoz Kica Matos.

Con las noticias sobre arrestos y deportaciones recientes, Ana, una inmigrante centroamericana que vive en Tacoma (Washington), volvió a sentir el miedo que la acompañaba hace cerca de una década.

“En los últimos tres años, mi vida era más normal, porque no sentía el peligro inmediato de ser deportada”, dijo a Efe la inmigrante indocumentada.

“Pero desde hace uno días cuando empecé a oír sobre las deportaciones, no solo yo sino otros amigos y familiares ya no dormimos tranquilos. Es real, nos pueden sacar (del país) en cualquier momento y con cualquier excusa”, agregó.

Ana, según contó, fue deportada hace cerca de 15 años pero poco tiempo después logró reingresar al país donde ha conformado una familia y tiene dos niños.

Por ello, para Arévalo, además de involucrarse con lo que está sucediendo, también “es importante tener un plan de familia”.

“En aquellas familias con personas indocumentadas donde hay niños que puedan quedarse solos, los familiares tienen que tener un plan para protegerlos”, urgió la activista.

Por su parte, Zanbrano recalcó que en cada estado hay organizaciones que preparan sus propios planes para proteger a los indocumentados, desde eventos para educar sobre sus derechos hasta boicots para no ir a trabajar un día específico y “mostrar lo necesario que el trabajo de estas personas”.

Confirman redadas

Agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron la semana pasada a 680 migrantes en la primera tanda de redadas de la presidencia de Donald Trump.

Así lo informó este lunes el Gobierno estadounidense y defendió que las operaciones se centraron en individuos que supusieran amenazas a la seguridad pública.

En un comunicado, el Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, informó sobre las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

“Cerca del 75 por ciento de ellos eran migrantes criminales, acusados de crímenes que incluyen homicidio, abuso sexual, ataques sexuales a menores, tráfico de drogas, asaltos”, señala el escrito.

Según cifras difundidas por el ICE, 235 de los detenidos se encontraban en los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas y Misuri, y entre ellos, 163 tenían condenas criminales previas.

Otros 190 fueron detenidos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur; mientras que 161 más fueron arrestados en Los Ángeles, California; otros 41 lo fueron en Nueva York y a 28 más los detuvieron en el área de San Antonio, Texas.

Según ABC News, un funcionario dijo que las detenciones no están vinculadas a la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump y que son de rutina.

El Mandatario firmó una orden ejecutiva a pocos días de asumir la presidencia en la que dejó en claro que casi todo extranjero que no tiene permiso de residencia podría ser detenido.

Ayer, el Presidente Donald Trump defendió las redadas en Twitter, y dijo que estaban sacando del país a criminales violentos.

Por su parte, el senador demócrata, Chuck Schumer, llamó al ICE a liberar información sobre la ubicación de las redadas y datos de las personas que fueron detenidas.

“Enfocarse en las familias migrantes cuyo única irregularidad fue cruzar las fronteras para darle a sus hijos una mejor vida, en lugar de enfocarse en sacar a quienes han sido detenidos por crímenes violentos, es un desperdicio de recursos”, aseguró en un comunicado.

Activistas promigrantes mencionaron el caso de Manuel Mosqueda, un pintor de casas de 50 años, como un ejemplo de los agentes del ICE están yendo mucho más allá.

La semana pasada agentes del ICE se presentaron en la casa de Mosqueda en los suburbios de Los Ángeles buscando a otra persona. Al enterarse de que Mosqueda no tenía permiso de residencia, lo subieron a un autobús y lo mandaron de vuelta a México.

Karla Navarrete, abogada de la organización de activistas CHIRLA, explicó que trató de impedir que Mosqueda fuese subido al transporte, pero que gente del ICE le dijo que las cosas habían cambiado.

Agregó que otro abogado acudió a los tribunales y consiguió que un juez frenara la orden de deportación. Mosqueda se encuentra ahora detenido en una cárcel del sur de California, esperando que se defina su futuro.

En Virginia, agentes que fueron a un departamento en busca de una persona detuvieron a todos los que se encontraban en el lugar, con excepción de una mujer que tenía un bebé en sus brazos, según Simón Sandoval-Moshenberg, director legal de la rama del norte de Virginia de la organización defensora de los inmigrantes sin papeles Legal Aid Justice Center.

“Esto es lo que está pasando: alguien golpea la puerta, preguntan por una persona y la gente se asusta”, explicó Tessie Borden, activista de Los Ángeles.

“Detienen a todos y dicen ‘más adelante aclaramos las cosas’. Pero aclarar las cosas puede querer decir que se separan familias y se interrumpen los sistemas de apoyo de esta gente”.

Para los partidarios de las políticas migratorias de Trump, las detenciones son una buena noticia.

“Lo más importante es dejar saber que se están haciendo cumplir de nuevo las leyes de inmigración”, opinó Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies, grupo de estudios a favor de mayores controles de la inmigración.

Defensores de los migrantes dicen que muchos de ellos tienen miedo de enviar sus hijos a la escuela y de ir a la iglesia, al trabajo o a un hospital. Se propagan rumores que meten miedo mucho más rápido que la verdad de lo que está sucediendo.

Mexicanos de Nueva York expresan miedo

Verónica, una inmigrante mexicana de 39 años que prefiere no dar su apellido, pidió el lunes como día libre en el supermercado en el que trabaja como cajera para poder informarse sobre cómo responder si las autoridades migratorias llaman a su puerta.

Por su parte, Humberto León Hernández, un jornalero de 41 años, no fue a trabajar en un puesto de la construcción para acudir a la misma reunión y aprender cuáles son sus derechos como mexicano en Estados Unidos.

Aproximadamente un centenar de inmigrantes mexicanos como ellos abarrotaron el lunes la iglesia de San Andrés en Yonkers, a las afueras de Nueva York, tras el nerviosismo reinante debido a redadas de agentes de inmigración que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos días y que han terminado con la detención de 41 inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Las detenciones también han alcanzado cifras de 200 personas en Georgia y Carolina del Sur y del Norte, y más de 150 en Los Ángeles y alrededores, según los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas.

En Yonkers, el cónsul Diego Gómez Pickering instó a la comunidad mexicana a mantenerse unida, no hacer caso de información falsa y denunciar casos de abuso si uno es testigo de ellos. “No hay que vivir con miedo. Eso nos hace tomar decisiones equivocadas”, dijo al público. “Sepan que tenemos las puertas abiertas, los teléfonos abiertos, queremos que se respeten sus derechos”.

Durante la reunión, el cónsul y dos de sus empleados explicaron la importancia de no abrir la puerta a agentes de inmigración a menos de que éstos lleven una orden judicial, de no firmar nada en caso de arresto sin la presencia de un abogado y de llamar a familiares para que éstos avisen al consulado. También destacó la importancia de llamar en cualquier momento al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) para que les sea respondida cualquier pregunta e incluso para encontrar “asesoría emocional”.

En caso de deportación, Pickering dijo que es beneficioso tener vigentes documentos de identificación mexicanos y haber registrado en el consulado a niños nacidos en Estados Unidos, ya que en México podrán continuar con sus estudios.

Grupos que defienden a los inmigrantes y la Casa Blanca han dicho que las redadas forman parte de la nueva política del presidente Donald Trump para ejercer mano dura contra la inmigración ilegal. Aun así, personal de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas ha dicho que las operaciones han sido rutinarias y similares a las que ocurrían bajo el gobierno del expresidente Barack Obama.

Hernández, el jornalero mexicano, dijo a The Associated Press que sabe de compañeros suyos que temen ir a trabajar por la posibilidad de ser detenidos por agentes federales. El inmigrante, que lleva 17 años en Nueva York, tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos y su esposa no puede trabajar porque recibe diálisis.

“Lo que más me preocupa son los niños”, aseguró. “No sabemos cuándo y dónde nos pueden agarrar”.

De los 41 detenidos en Nueva York, el gobierno dijo que 38 habían sido acusados de delitos. Uno de ellos es un salvadoreño que pertenece a la pandilla MS-13, señaló la agencia migratoria, y otro es un mexicano acusado de asaltar sexualmente a un menor. Activistas, sin embargo, han criticado la falta de información que la agencia ha emitido sobre los supuestos delitos de los 41 arrestados. (Con información de AP y Agencia Reforma).